Ministro de Gobierno

Bastía: “El Niño ya llegó y está ocurriendo; hay que hacer caso a las alertas, movilizarnos y trabajar”

La Provincia completó la coordinación preventiva con municipios y comunas de los 19 departamentos. La última jornada se realizó este miércoles en la ciudad de Santa Fe con autoridades de la Junta Provincial de Protección Civil y representantes de localidades de La Capital, San Justo, Garay y San Jerónimo. “Ante un escenario crítico, la emergencia debe manejarse de manera organizada”, dijo el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo.