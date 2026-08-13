El Gobierno de Santa Fe concluyó este miércoles la ronda de jornadas regionales desarrolladas en distintos puntos de la provincia para fortalecer la coordinación con municipios y comunas frente a posibles excesos hídricos asociados al fenómeno de El Niño.
Bastía: “El Niño ya llegó y está ocurriendo; hay que hacer caso a las alertas, movilizarnos y trabajar”
La Provincia completó la coordinación preventiva con municipios y comunas de los 19 departamentos. La última jornada se realizó este miércoles en la ciudad de Santa Fe con autoridades de la Junta Provincial de Protección Civil y representantes de localidades de La Capital, San Justo, Garay y San Jerónimo. “Ante un escenario crítico, la emergencia debe manejarse de manera organizada”, dijo el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo.
El último encuentro se realizó en el Data Center de la ciudad de Santa Fe, donde integrantes de la Junta Provincial de Protección Civil se reunieron con autoridades locales y representantes de instituciones de los departamentos La Capital, San Justo, Garay y San Jerónimo. La actividad completó un esquema de reuniones que alcanzó a los 19 departamentos y estuvo orientado a anticipar escenarios, actualizar planes de contingencia y coordinar la capacidad de respuesta entre la Provincia y los gobiernos locales.
Durante la jornada, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, advirtió que “está claro que el fenómeno de El Niño ya llegó y está ocurriendo”. En ese sentido, recordó que ya existen sectores de la provincia donde se registran “lluvias atípicas para la época que están complicando la situación productiva”, además de eventos focalizados que durante el año provocaron inconvenientes en zonas urbanas.
Frente a ese escenario, Bastia pidió “no alarmarnos, inmovilizarnos o anestesiarnos, pero sí hacer caso a las alertas, movilizarnos y trabajar coordinadamente”. Asimismo, destacó la planificación que lleva adelante el Gobierno provincial y sostuvo que “hoy la prioridad en la asignación de los recursos públicos tiene que estar dirigida a atender las posibles consecuencias de este fenómeno climático. Eso es actuar con muchísima responsabilidad”.
Comunicación, capacitación y entrenamiento
Por su parte, el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, explicó las características de El Niño y repasó las acciones de prevención y respuesta que se vienen coordinando ante un fenómeno que, según indicó, “pensamos que va a ser fuerte”. En ese marco, remarcó que “ante un escenario crítico, la emergencia debe manejarse de manera organizada”.
Escajadillo señaló que los municipios y comunas constituyen la primera instancia de respuesta ante una emergencia. “El primer responsable de lo que suceda en su localidad es el intendente o el presidente comunal, que debe actuar con su plan de contingencia y su junta local. En caso de que la situación supere su capacidad de respuesta, interviene la Provincia”, recordó.
El funcionario destacó que la coordinación requiere fundamentalmente “información y comunicación, que son el secreto de un buen trabajo”, y recordó que el Gobierno santafesino acompaña a las autoridades locales en la organización de sus áreas y dispositivos de emergencia para mejorar la capacidad de respuesta.
Además, advirtió que durante los próximos cuatro o cinco meses “el fenómeno de El Niño tiene que ser el tema número uno de las gestiones locales, municipales o comunales”. Y agregó: “Tenemos que prepararnos para escenarios complejos y críticos, y para eso son fundamentales la comunicación, la capacitación y el entrenamiento”.
Articulación con los gobiernos locales
La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, explicó que las jornadas forman parte de una estrategia integral para anticiparse a las posibles consecuencias de El Niño, que contempla distintas áreas de intervención: Protección Civil, producción, obras de defensa, limpieza de canales, planes locales de contingencia y trabajos sobre rutas y accesos.
“Nos volvemos a reunir para actualizar la información, pero también para poner en el centro la articulación con los gobiernos locales desde cada una de las áreas”, señaló Coudannes.
En la misma línea, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, reconoció que “se nos viene algo duro y difícil”, y destacó la importancia de que los gobiernos locales se preparen para asumir la primera respuesta ante una contingencia.
Del encuentro participaron también la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; legisladores provinciales, intendentes y presidentes comunales, entre otras autoridades.
Una estrategia que alcanzó a los 19 departamentos
La jornada realizada en la capital provincial cerró la ronda de encuentros que el Gobierno de Santa Fe desarrolló en distintas regiones para coordinar acciones de prevención y respuesta. Las reuniones se llevaron adelante en Ceres, con localidades de los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio; Avellaneda, con General Obligado, Vera y San Javier; Rafaela, con Castellanos, Las Colonias y San Martín; Armstrong, con Belgrano, Iriondo y Caseros; Rosario, con Rosario y San Lorenzo; y Firmat, con General López y Constitución.