Santa Fe ya trabaja en la preparación del territorio ante el escenario climático previsto para los próximos meses por la posible incidencia del fenómeno de El Niño. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aseguró que la Provincia avanza con distintas tareas preventivas para llegar mejor preparada al período comprendido entre noviembre y febrero.
Enrico: “Vamos a estar mucho mejor preparados que otros años” ante la llegada de El Niño
El ministro de Obras Públicas repasó las tareas que realiza la Provincia para reforzar canales, defensas y sistemas de bombeo antes del período de mayores precipitaciones.
“Estamos a full” con los trabajos, resumió el funcionario, al explicar que las tareas de prevención se realizan en paralelo con las obras públicas tradicionales que lleva adelante la Provincia, entre ellas rutas, escuelas y espacios deportivos.
Enrico detalló que ya se ejecutan trabajos de limpieza de canales, consolidación de taludes, refuerzo de defensas y reparación de bombas, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante un escenario de abundantes precipitaciones.
“Estos equipos igual nos van a poner en tensión, vamos a tener dificultades, pero vamos a estar mucho mejor preparados que otros años”, afirmó el ministro.
Canales, defensas y bombas: el trabajo preventivo
La estrategia provincial apunta a reforzar distintos puntos de la infraestructura hídrica antes de los meses en los que podría registrarse una mayor cantidad de lluvias.
La limpieza de canales busca mantener despejados los sistemas de escurrimiento, mientras que la consolidación de taludes y el mantenimiento de las defensas forman parte de las tareas destinadas a reducir el impacto de eventuales crecidas y acumulación de agua.
A eso se suma la reparación de bombas, una infraestructura clave para el drenaje en zonas que requieren sistemas de extracción de agua ante episodios de precipitaciones intensas.
El ministro remarcó que la Provincia se encuentra trabajando con anticipación, aunque reconoció que un escenario de estas características puede generar dificultades y exigir al máximo a los equipos.
Las obras de los Juegos Suramericanos, en la recta final
En paralelo con las tareas de prevención, el Ministerio de Obras Públicas avanza con las obras de infraestructura vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026.
Enrico señaló que las 21 obras previstas se encuentran en su etapa final. Una de ellas ya fue inaugurada: el Arena de Rosario. También destacó el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe, donde se realizó la renovación de la pista que será sede de las competencias de atletismo.
“Venimos trabajando con esas obras que van a quedar para la provincia”, sostuvo el ministro, al remarcar que el evento internacional dejará nueva infraestructura deportiva para Santa Fe.
Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Para Enrico, una de las principales características del proyecto es que las instalaciones podrán ser utilizadas posteriormente por niños y jóvenes para practicar disciplinas que actualmente no cuentan con espacios adecuados.
Cerca de 970 viviendas tendrán destino después de la competencia
La infraestructura vinculada a los Juegos también incluye alrededor de 970 viviendas que serán utilizadas durante la competencia y posteriormente tendrán distintos mecanismos de adjudicación.
En Santa Fe, el Gobierno provincial construye 420 viviendas en barrio La Esmeralda. Enrico explicó que esas unidades serán destinadas al padrón general de inscriptos en los programas de vivienda y que los adjudicatarios deberán afrontar el pago de cuotas mensuales.
En Rosario se construyeron cinco edificios con unos 250 departamentos mediante un esquema que combina fondos provinciales y participación privada. Una parte de esas unidades quedará para la Provincia y será destinada a sorteo y venta.
En Rafaela, en tanto, las viviendas fueron construidas íntegramente por un desarrollador privado, que las cederá para su utilización durante los Juegos. En ese mismo predio se construyó el gimnasio multipropósito.
El reclamo por los fondos destinados a las rutas
Otro de los temas abordados por Enrico fue la discusión por el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles y su utilización para el mantenimiento de las rutas.
El ministro cuestionó las declaraciones del Gobierno nacional sobre el manejo de esos fondos y sostuvo que una parte de los recursos que pagan los usuarios al cargar combustible debería destinarse a la infraestructura vial.
“Es gravísimo”, afirmó Enrico, quien señaló que esos recursos son recaudados a través de un impuesto establecido por ley y cuestionó que no estén llegando a las obras para las que fueron previstos.
“Nosotros estamos pagando un impuesto todos los días, todas las horas, todos los minutos cuando cargamos combustible que es para reparación de rutas”, sostuvo.
El funcionario recordó además que existen distintas causas judiciales relacionadas con el destino de esos fondos y reclamó que los recursos sean utilizados para mejorar la infraestructura vial.
“No vamos a dejar de gestionar”
Enrico también reconoció que durante los últimos meses disminuyeron los viajes de funcionarios provinciales a Buenos Aires para gestionar recursos ante el Gobierno nacional.
“Estamos viajando poco últimamente a Buenos Aires porque hemos visto que no hay mucha respuesta”, explicó.
Sin embargo, aseguró que Santa Fe continuará realizando los reclamos y las gestiones necesarias para conseguir recursos destinados a obras y servicios que considera prioritarios.
“Nosotros no vamos a dejar de gestionar en ningún momento”, remarcó el ministro.
Mientras la Provincia prepara su infraestructura ante el escenario de lluvias previsto para los próximos meses, el Gobierno santafesino mantiene en paralelo el ritmo de ejecución de las obras deportivas, escolares y viales que forman parte de su agenda de infraestructura.