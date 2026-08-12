A 30 días del comienzo

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: falta un mes para el gran evento deportivo que transformará la provincia

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Habrá 43 deportes y 60 disciplinas, con 26 de ellas otorgando plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y un importante legado de infraestructura.