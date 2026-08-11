La inauguración del Invencible Arena tuvo un significado especial para dos deportistas que serán protagonistas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Luca Alfieri volverá al estadio para competir con la Selección Argentina de gimnasia artística, mientras que Juan Ignacio Gallardo, embajador del certamen, acompañará un acontecimiento que reunirá en la provincia a más de 4.000 atletas de 15 países. “Es un orgullo poder competir acá representando al país, en mi ciudad, en este hermoso estadio”, expresó Alfieri durante la apertura.
Juegos Suramericanos: “Tenemos una infraestructura al mismo nivel que los países que son potencia”
Así lo sostuvo el gimnasta rosarino Luca Alfieri durante la inauguración del Invencible Arena, donde competirá representando a la Argentina en los XIII Juegos Suramericanos. Junto al karateca Juan Ignacio Gallardo, embajador del certamen, destacó la posibilidad de contar en Rosario con un escenario deportivo de nivel internacional y con un legado que quedará para las próximas generaciones.
El nuevo estadio multipropósito fue inaugurado este sábado en el Predio Ferial del Parque Independencia de Rosario y será uno de los principales escenarios de los Juegos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Allí se disputarán las competencias de gimnasia artística y deportiva y, después del certamen, el espacio continuará vinculado al deporte y a grandes actividades culturales y sociales.
De competir por el mundo a hacerlo en casa
Nacido en Rosario y formado deportivamente en el Club Atlético Provincial, Alfieri cuenta con experiencia en competencias sudamericanas, panamericanas y Copas del Mundo. Ese recorrido le permite comparar el nuevo escenario rosarino con aquellos que conoció representando al país en el exterior: “Es una locura. Ttuve la oportunidad de competir en Sudamericanos, Panamericanos, Copas del Mundo, y poder ver que tenemos una infraestructura al mismo nivel que todos esos países que son potencia, la verdad que es increíble”.
Para el gimnasta, el impacto irá más allá de septiembre. “Decidir hacer realidad una obra de estas características es un paso muy importante que dio la provincia en nuestra ciudad y que va a quedar para el desarrollo del deporte de acá a los próximos años”, sostuvo.
Alfieri nació en 2002 y representa al Club Atlético Provincial. Entre sus antecedentes se encuentra la medalla de bronce por equipos obtenida en el Campeonato Panamericano de Adultos de Panamá 2025 y su participación, ese mismo año, en las Copas del Mundo Challenge de Varna, Bulgaria, y Koper, Eslovenia.
Una oportunidad para mostrar a Rosario y Santa Fe
Juan Ignacio Gallardo también conoce lo que significa competir fuera del país. El karateca rosarino, formado en el Club Río Negro y embajador del certamen, aseguró que encontrar ahora este tipo de instalaciones en su ciudad “me da tanto orgullo. Me ha tocado ir a competir a otros países y ver este tipo de infraestructura, y que ahora esté acá, que quede para los deportistas y para la ciudad, es una alegría enorme”.
Su expectativa también está puesta en lo que significará recibir a delegaciones de todo el continente. “Como santafesino, como deportista y como embajador estoy muy contento, súper emocionado”, señaló Gallardo, quien consideró que el desafío permitirá mostrar la capacidad de organización de la provincia.
En ese sentido, proyectó la experiencia más allá de los Juegos Suramericanos: “Creo que recibir acá a todos estos países va a dejar la vara muy alta y puede ser un trampolín que quizás nos dé la posibilidad de recibir en Rosario los Juegos Panamericanos Junior 2029”.
Un estadio que quedará después de los Juegos
El Invencible Arena cuenta con 7.800 metros cuadrados cubiertos y una nave principal de 6.300 metros cuadrados. Su carácter multipropósito permitirá que, una vez finalizada la competencia internacional, pueda recibir actividades deportivas, culturales, congresos, espectáculos y grandes eventos.
Su construcción forma parte de la inversión de más de 90 millones de dólares que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe en obras deportivas y urbanas vinculadas a los XIII Juegos Suramericanos, con financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de aportes del Tesoro provincial.
Para Alfieri y Gallardo, acostumbrados a viajar para competir y encontrarse con escenarios de estas características en otros países, esta vez la experiencia será diferente: la infraestructura está en Santa Fe y permanecerá allí cuando termine la competencia. En septiembre, Alfieri será además uno de los primeros deportistas locales en vivirla desde adentro, representando a la Argentina en su propia ciudad.