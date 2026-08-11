Legado para Rosario

Juegos Suramericanos: “Tenemos una infraestructura al mismo nivel que los países que son potencia”

Así lo sostuvo el gimnasta rosarino Luca Alfieri durante la inauguración del Invencible Arena, donde competirá representando a la Argentina en los XIII Juegos Suramericanos. Junto al karateca Juan Ignacio Gallardo, embajador del certamen, destacó la posibilidad de contar en Rosario con un escenario deportivo de nivel internacional y con un legado que quedará para las próximas generaciones.