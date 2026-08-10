La preparación de Rafaela para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 sumó un nuevo paso con la llegada de equipamiento deportivo al Estadio Invencible Rafaela. Entre los materiales recibidos se encuentran un ring de competencia, un ring de práctica, la campana y elementos de protección destinados a la disciplina de boxeo.
Rafaela recibió nuevo equipamiento para el Estadio Invencible Rafaela
Un ring de competencia, otro de práctica y distintos elementos para boxeo arribaron al Estadio Invencible Rafaela. El equipamiento será utilizado durante los Juegos y quedará como parte del legado deportivo para la ciudad.
La inversión contempla el material necesario para los 43 deportes y 60 disciplinas que integrarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países.
Para este mega evento deportivo, la Provincia de Santa Fe destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas al certamen, con financiamiento de 75 millones de dólares de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y aportes del Tesoro provincial.
Un equipamiento que amplía el legado deportivo de Rafaela
Durante la recepción de los materiales estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Transformación Digital del Gobierno de Santa Fe y vocero en Rafaela, Mauricio Basso; el secretario de Desarrollo Humano y de Salud de la Municipalidad de Rafaela, Hugo Morel; y el subsecretario de Deporte y Recreación, Alejandro Ambort.
El secretario de Coordinación de Transformación Digital del Gobierno de Santa Fe y vocero en Rafaela, Mauricio Basso, destacó el impacto que tendrá la llegada de los materiales y la nueva infraestructura para el futuro de la ciudad.
“Rafaela es una ciudad muy deportiva y muy protagonista. Llegan materiales, llega un ring de competición, un ring de práctica, la campana y elementos de protección. Llegan más elementos y estructuras para la práctica del deporte que nos dejan un legado y nos dan la oportunidad de dar otro salto cualitativo como rafaelinos”, señaló.
Basso también puso en valor el rol que tendrá el Estadio Invencible Rafaela durante los Juegos y su proyección posterior.
“Este estadio no solo va a albergar eventos donde vamos a poder decir que fuimos parte de la trayectoria de lo que hace a la clasificación para los Panamericanos y los Juegos Olímpicos del 2028, sino que también nos queda hacia adelante muchísimo para aprovechar”, afirmó.
En ese sentido, remarcó la transformación que representa la nueva infraestructura para la ciudad: “Esta es una infraestructura que, cuando la vean los que todavía no pudieron verla, van a entender que Rafaela cambió a partir de esta nueva infraestructura”.
El boxeo, protagonista en Rafaela
Morel destacó la llegada de los primeros materiales deportivos y el significado que tiene para la ciudad recibir una competencia de esta magnitud.
“Cada día que va pasando y que nos va acercando a los Juegos es importantísimo. Lo estamos viviendo con muchísima emoción. Hoy recibimos los primeros materiales deportivos que llegan a la ciudad”, expresó.
Por su parte, Ambort explicó que el boxeo tendrá una presencia destacada durante Santa Fe 2026 y que el equipamiento recibido permitirá poner en condiciones uno de los espacios centrales de la competencia.
“Hoy estamos recibiendo elementos de boxeo, que va a ser la disciplina que más atletas va a traer a la ciudad en los Juegos. Casi 140 van a ser los atletas de boxeo que van a llegar de distintos países de Sudamérica”, detalló.
Una infraestructura que quedará para la ciudad
Más allá de su utilización durante los Juegos Suramericanos, el Estadio Invencible Rafaela está pensado como un espacio para ampliar las posibilidades deportivas de la ciudad y fortalecer el vínculo con clubes, instituciones y barrios.
“Es un espacio para el deporte de la ciudad, para articular con los clubes, con las instituciones y con los barrios”, explicó Ambort.
El funcionario también destacó el impacto que tendrá la nueva infraestructura una vez finalizado el evento: “Hay un legado no solo deportivo, sino de infraestructura hacia el futuro que va a quedar en la ciudad y que es magnífico”.
La llegada del equipamiento al Estadio Invencible Rafaela se suma así a la transformación que atraviesa la ciudad para recibir los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una infraestructura preparada para la competencia internacional y proyectada para continuar fortaleciendo el desarrollo deportivo local.