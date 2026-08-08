El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este sábado el Invencible Arena, el nuevo estadio multipropósito que el Gobierno de Santa Fe construyó en el Predio Ferial del Parque Independencia de Rosario y que será uno de los principales escenarios de los XIII Juegos Suramericanos 2026.
Invencible Arena: Pullaro inauguró el nuevo estadio de los Juegos Suramericanos 2026
El gobernador inauguró el nuevo estadio multipropósito construido por la Provincia para los Juegos Suramericanos 2026. También se presentaron oficialmente las medallas de la competencia.
A poco más de un mes del comienzo de la competencia, Pullaro destacó el significado que adquiere la obra para Rosario: “Ver lo inmenso y hermoso que es este estadio nos muestra el camino que está recorriendo esta ciudad y esta provincia. Rosario durante mucho tiempo la pasó muy mal y se trabajó mucho para que pudiera cambiar, para que la gente buena pueda tomar los espacios públicos y volver a vivir en paz y con tranquilidad”.
En esa línea, el gobernador aseguró que los Juegos marcarán un punto de inflexión: “Sentimos que será ese momento en el que la sociedad rosarina y la provincia de Santa Fe puedan sentir que se está dando vuelta la página”.
“Hoy le estamos ganando al escepticismo, le estamos ganando al ‘no se puede’ y estamos demostrando que Rosario y la provincia de Santa Fe van a ser la capital del deporte de la República Argentina”, remarcó Pullaro. Y agregó: “Esto no es simplemente inaugurar una obra o hacer una inversión de los gobiernos: es dar vuelta la página de la historia. Rosario va a volver a vivir eso que había dejado de vivir; esta era la ciudad de la cultura, la ciudad de los sueños”.
Finalmente, convocó a los santafesinos a apropiarse de los Juegos y de la infraestructura construida: “Se viene el evento deportivo más grande de América Latina, algo que estuvimos soñando. Ojalá todos podamos disfrutarlo, sentirlo y vivirlo. Somos la Provincia Invencible de Santa Fe, pero nos estamos transformando en la provincia imparable”.
Punto de desarrollo
Del acto participaron también el intendente Pablo Javkin; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; y el presidente de Odesur y del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia. Además estuvieron presentes el diputado provincial y exgobernador Antonio Bonfatti; el senador Ciro Seisas; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, entre otras autoridades y representantes del deporte.
Javkin señaló que la inauguración representa “el inicio de un nuevo ciclo” para la ciudad y recordó que la obra se concretó “frente a cualquier escepticismo, en menos de un año y medio”. “Cuando terminen los Juegos, esta ciudad que cambia de piel tendrá acá 80 o 100 eventos culturales durante todo el año y el país entero va a volver a Rosario a disfrutar de su cultura, su deporte y su fuerza”, afirmó.
Por su parte, Scioli sostuvo que “lo que inauguramos es mucho más que una obra”, y valoró que el estadio haya sido planificado para el día después de la competencia: “Es un punto de desarrollo deportivo, social y cultural. Felicito al gobernador, al intendente y a todos los que han unido esfuerzos para hacerle bien a Santa Fe y al deporte argentino”.
Una obra en tiempo récord
Enrico recordó que la infraestructura fue ejecutada en 423 días, cuando una construcción de estas características demanda habitualmente alrededor de dos años. “Se trabajó con fondos santafesinos, obreros santafesinos, empresas santafesinas, arquitectos e ingenieros santafesinos”, destacó.
El ministro santafesino explicó que el Invencible Arena fue concebido con estándares internacionales y podrá transformarse en pocas horas para recibir competencias deportivas, convenciones, espectáculos y recitales. “Lo más importante es que después de los Juegos esta infraestructura deportiva, cultural y musical quedará para Rosario, para la provincia y para el uso y goce de todos los santafesinos”, afirmó.
Moccia, en tanto, destacó el legado que dejará Santa Fe 2026: “Hoy empezamos a cumplir un sueño. En dos años y medio están haciendo realidad el evento más importante del ciclo olímpico de la Argentina”. Y enumeró: “Acá queda infraestructura, equipamiento, recurso humano capacitado y complejos habitacionales que después de los Juegos van a servir a muchas familias”.
Un legado que trasciende el deporte
El Invencible Arena cuenta con 7.800 metros cuadrados cubiertos y una nave principal de 6.300 metros cuadrados. Durante Santa Fe 2026 será sede de las competencias de gimnasia y, una vez finalizado el certamen, quedará como espacio multipropósito para actividades deportivas, culturales, congresos y grandes eventos.