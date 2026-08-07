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Selección Argentina de ciclismo confirmada para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

De acuerdo a criterios estrictamente deportivos, se formó un equipo equilibrado, con deportistas de todas las especialidades que puede cubrir en plena forma las necesidades competitivas que se presenten, la gran mayoría de los convocados estuvieron en posiciones de podio en los últimos certámenes nacionales y tuvieron roce internacional, por eso reúnen las condiciones para la competencia para la cual fueron citados.