Los Juegos Suramericanos 2026 dejarán un legado que irá mucho más allá de las obras y de la competencia deportiva. A través de un amplio programa educativo impulsado por el Ministerio de Educación de la Provincia, miles de estudiantes podrán participar del evento, conocer nuevas disciplinas, compartir experiencias y vivir de cerca los valores del deporte como herramienta de formación, inclusión e integración.
Las escuelas santafesinas vivirán de cerca los Juegos Suramericanos 2026
Más de mil instituciones ya se inscribieron para participar del programa de visitas guiadas que permitirá a estudiantes de toda la provincia vivir la experiencia del mayor evento deportivo de la historia santafesina. La propuesta busca fortalecer el vínculo entre deporte, educación y cultura y alcanzar a más de 400.000 alumnos.
Del 12 al 26 de septiembre de 2026, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, en el evento deportivo más importante de la historia de la provincia. En ese marco, las comunidades educativas ocuparán un lugar central a través del Programa de Visitas Guiadas.
El ministro de Educación, José Goity, destacó que la iniciativa busca “promover el vínculo entre deporte, educación y cultura, entendiendo al deporte como una herramienta de formación, encuentro e integración”.
Además, informó que ya hay más de 1.000 instituciones educativas inscriptas para participar del programa: 956 correspondientes a la sede Rosario, 470 a Santa Fe y 31 a Rafaela.
Un legado que trasciende la competencia
Desde el Ministerio de Educación explicaron que uno de los pilares de la propuesta educativa de los Juegos Suramericanos 2026 es fortalecer la relación entre deporte, educación y cultura, en línea con la concepción del movimiento olímpico que entiende al deporte como un fenómeno social y educativo capaz de generar aprendizajes y transformaciones duraderas.
En ese sentido, Adrián Alurralde, director provincial de Educación Física del Ministerio de Educación, sostuvo que “los Juegos representan una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el deporte y la educación en toda la provincia, promoviendo experiencias que favorezcan la inclusión, la sostenibilidad, la equidad de género, la valoración de la diversidad y la participación de las comunidades”.
Asimismo, destacó que el legado educativo “se vincula con las oportunidades de aprendizaje, la formación, la producción de conocimiento y el intercambio de experiencias generadas a partir de los Juegos”, además de las instancias de investigación, capacitación y participación de las instituciones educativas y académicas.
Para Alurralde, también quedará una huella en la memoria colectiva de la provincia. “La participación de atletas, voluntarios, estudiantes, docentes, instituciones y comunidades contribuye a construir una experiencia compartida que fortalece el sentido de pertenencia y proyecta la identidad de Santa Fe en el país y la región”, afirmó.
Vivir los Juegos desde la escuela
El Programa de Visitas Guiadas está destinado a instituciones de los niveles Primario, Secundario, Especial y Superior de toda la provincia.
Las propuestas fueron diseñadas con actividades participativas y dinámicas adaptadas a las características de cada grupo, procurando garantizar una experiencia accesible, inclusiva y significativa para todos los estudiantes.
Cada visita contempla un recorrido por el Fan Fest, donde los alumnos podrán participar de espacios interactivos y conocer distintas disciplinas deportivas; la asistencia a una competencia oficial, que será asignada por la organización según la disponibilidad de localidades y el calendario deportivo; y, para las instituciones que permanezcan dos días en alguna de las sedes, un circuito cultural y turístico por espacios emblemáticos de cada ciudad.
Sobre ese punto, Alurralde explicó que “el Fan Fest constituye un espacio de encuentro, cultura, educación y recreación destinado a acercar la experiencia de los Juegos a las comunidades educativas”.
La expectativa del Ministerio de Educación es que más de 400.000 estudiantes de los 19 departamentos de la provincia puedan participar de esta propuesta y que todas las localidades estén representadas durante los Juegos.
Cómo inscribirse
Las instituciones educativas interesadas en participar deberán completar el formulario correspondiente a la sede elegida a través del Campus Educativo de la Provincia. La solicitud quedará sujeta a la disponibilidad de cupos y a la confirmación del Comité Organizador. Una vez aprobada, cada institución recibirá por correo electrónico el turno asignado y toda la información necesaria para organizar la visita.
Cada institución deberá completar la información que requiere cada una de las sedes:
- Rosario: https://forms.gle/RM6gBqT95b9HKYCT9
- Santa Fe: https://forms.gle/t7JBLtso8PQ9ntS8A
- Rafaela: [email protected]