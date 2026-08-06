Visitas guiadas

Las escuelas santafesinas vivirán de cerca los Juegos Suramericanos 2026

Más de mil instituciones ya se inscribieron para participar del programa de visitas guiadas que permitirá a estudiantes de toda la provincia vivir la experiencia del mayor evento deportivo de la historia santafesina. La propuesta busca fortalecer el vínculo entre deporte, educación y cultura y alcanzar a más de 400.000 alumnos.