"Empieza la emoción"

Rafaela ya vive la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos con la instalación del reloj oficial

El dispositivo fue colocado en un espacio estratégico de la ciudad y marcará los días que faltan para el inicio de la competencia, previsto para el 12 de septiembre. Funcionarios provinciales y municipales destacaron que será un símbolo del evento y un legado para los rafaelinos .