Rafaela dio un nuevo paso rumbo a los Juegos Suramericanos 2026 con la instalación del reloj oficial de la cuenta regresiva, un portal que marcará los días restantes hasta el inicio de la competencia y que busca acercar el evento a toda la ciudad y la región.
Rafaela ya vive la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos con la instalación del reloj oficial
El dispositivo fue colocado en un espacio estratégico de la ciudad y marcará los días que faltan para el inicio de la competencia, previsto para el 12 de septiembre. Funcionarios provinciales y municipales destacaron que será un símbolo del evento y un legado para los rafaelinos .
Durante la presentación, el secretario de Coordinación de Transformación Digital del Gobierno de Santa Fe, Mauricio Basso, señaló que la colocación del dispositivo representa el inicio de una etapa de mayor cercanía con el evento.
“Empieza la emoción a fondo de los Juegos Suramericanos en nuestra ciudad. Están viendo la instalación del portal, que va a contar los días remanentes hasta el 12 de septiembre para que los rafaelinos empecemos a vivir esta fiesta de lo que van a ser los Juegos Suramericanos 2026.”
“Tenemos una oportunidad de mostrar nuestra ciudad y también de demostrarles a los 15 países que integran los Juegos Suramericanos lo que somos como ciudad y el potencial que tenemos como sede para hacer historia”, remarcó el funcionario.
Un espacio pensado para la comunidad
Basso explicó que el reloj fue diseñado para que los vecinos puedan apropiarse del evento y participar activamente de la cuenta regresiva.
“Nuestro gobernador siempre menciona que queremos que la ciudadanía se apropie de los Juegos. Es un portal que se asimila con la forma del medallero, que va a tener un podio para que vengan los vecinos, se saquen fotos y empiecen a vivir todo esto que se viene para nuestra ciudad”, dijo.
Además, recordó que antes del inicio oficial de la competencia habrá otra fecha importante para la agenda deportiva. “Uno de los eventos importantes que se tienen que agendar es el 19 de agosto, cuando se inauguren el estadio y el velódromo con un Test Event y una prueba del campeonato nacional de ciclismo en pista”, adelantó.
Un legado que permanecerá en Rafaela
El funcionario provincial destacó que el reloj no será una estructura temporal, sino que permanecerá en la ciudad una vez finalizados los Juegos. “El reloj va a quedar en nuestra ciudad. Va a ser el medallero durante todo el tiempo que transcurran los Juegos y luego nos va a quedar un hermoso recordatorio en un lugar donde se hace mucha actividad deportiva”, indicó.
También señaló que la pantalla incorporada al dispositivo podrá seguir siendo utilizada por el Municipio. “Los Juegos son salud, son celebración y son la oportunidad que tenemos como rafaelinos de mostrar lo que tenemos. Además, la Municipalidad va a poder aprovechar una pantalla de tres metros de diámetro que le va a quedar”, sostuvo Basso.
“Ya no es un proyecto, es una realidad”
Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Salud de Rafaela, Hugo Morel, afirmó que la instalación del reloj representa un cambio de etapa en la organización del evento.
“Los Juegos Suramericanos dejaron de ser eso que contábamos como algo lejano. Ahora tenemos este recordatorio de que es un hecho, de que va a pasar y de que faltan poquitos días”, indicó.
Morel destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para concretar la organización y convocó a los vecinos a sentirse parte del acontecimiento.
“Estamos orgullosos de la decisión política que tomó el gobernador junto con los intendentes de las tres ciudades para hacer realidad esto, que va a quedar en la historia. Queremos que todos los rafaelinos se apropien, que lo podamos disfrutar y empecemos a pensar en el legado que va a quedar, que no tiene precedentes en la historia de nuestra provincia y mucho menos en nuestra ciudad”, remarcó.
Finalmente, aseguró que el equipo organizador trabaja de manera permanente para recibir a las delegaciones internacionales. “Hemos armado un gran equipo que viene trabajando todos los días y estamos preparados para recibir a estos 15 países y demostrar que Santa Fe y cada una de sus ciudades están a la altura de un evento internacional como este.”