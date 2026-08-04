La provincia atraviesa una etapa de fuerte impulso turístico y de posicionamiento internacional con la llegada de los Juegos Suramericanos 2026, un evento que tendrá como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela y que promete dejar un importante legado en infraestructura, capacitación y promoción del territorio.
Juegos Suramericanos 2026: cómo se prepara Santa Fe para recibir visitantes
La secretaria de Turismo provincial, Marcela Aeberhard, explicó las acciones que se llevan adelante para fortalecer la llegada de visitantes, mejorar los servicios y potenciar el legado que dejará el evento deportivo.
En este marco, la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, destacó en Primera Mañana que la organización del evento se suma a una serie de acciones que permitieron ampliar la llegada de visitantes y fortalecer la oferta turística santafesina.
“Mejorar la conectividad, las rutas, la parte portuaria, hablar de turismo fluvial y catamaranes, significa abrir el abanico a nuevas experiencias”, afirmó la funcionaria al analizar el crecimiento del sector. Asimismo, remarcó que la provincia comenzó a recibir nuevas oportunidades vinculadas a eventos internacionales.
Capacitación y servicios
De cara a los Juegos Suramericanos, uno de los principales objetivos es preparar a los distintos actores vinculados al turismo para brindar una mejor atención a visitantes nacionales e internacionales.
Aeberhard explicó que se trabaja en la formación de anfitriones turísticos, especialmente en idiomas y atención al público. “En el marco de los Suramericanos el idioma extranjero va a ser el portugués, todos los otros suramericanos hablan español, pero el idioma inglés es algo totalmente necesario para hacer anfitriones de distintos eventos”, indicó.
De esta manera, destacó que las capacitaciones se desarrollan junto a municipios, comunas y sectores privados. “Lo estamos trabajando muy fuertemente con los destinos turísticos, ya sea con el sector público o privado”, sostuvo.
La funcionaria también resaltó el impacto que tendrán los eventos previstos para septiembre en la ocupación hotelera. “Todo confluye en septiembre. A fines de agosto o septiembre vamos a tener plena ocupación hotelera”, explicó.
Según detalló, además de la llegada de delegaciones deportivas, se sumarán otras actividades como el Business Forum, un encuentro que reunirá compradores y vendedores internacionales en la provincia.
Infraestructura para el sector
La secretaria de Turismo destacó que el crecimiento turístico está vinculado a distintas políticas públicas que incluyen obras de infraestructura, mejoras en conectividad y herramientas digitales para acompañar al sector privado.
En esa línea, valoró los avances en digitalización de trámites y beneficios para prestadores turísticos, destacando que esta herramienta permitió facilitar el acceso a programas de apoyo. “Se te explicaba de qué manera podías tener alivio fiscal, no pagar el inmobiliario, tener reducciones hasta el 30% de la energía, bajar la alícuota de ingresos brutos”, indicó.
Aeberhard reconoció que el contexto económico representa un desafío para algunos establecimientos, especialmente hoteles de menor categoría. “Hablamos de la realidad de los cabañeros de hoteles, dos o tres estrellas que tienen algunas complicaciones para poder mejorar lo que tienen”, señaló.
Primer encuentro de rodantes en Jaaukanigás
En paralelo al crecimiento del turismo de eventos, Santa Fe busca potenciar nuevos segmentos vinculados al contacto con la naturaleza. En ese marco, se realizará el primer encuentro de rodantes y motorhomes en Jaaukanigás.
La propuesta tendrá lugar en la zona de Las Toscas e incluirá actividades de senderismo, recorridos náuticos y experiencias vinculadas al entorno natural. “Jaaukanigás es un imperdible para todos los santafesinos. Son medio millón de hectáreas de biodiversidad donde la naturaleza está a flor de piel y tenés muy buenos servicios y prestadores turísticos”, destacó Aeberhard.
La funcionaria consideró que el turismo de rodantes es un segmento con gran potencial de crecimiento y que requiere infraestructura específica. “Es un nicho para explotar completamente porque los lugares donde se instalan los motorhomes necesitan servicios”, explicó.
Entre las necesidades mencionó baños adecuados, tomas de energía y espacios preparados para el desagote de fluidos, además de lugares cercanos a ríos y lagos, una característica que Santa Fe puede aprovechar por su riqueza natural.
Un legado que va más allá del deporte
Para Aeberhard, los Juegos Suramericanos 2026 representarán una oportunidad para mostrar la provincia al mundo y consolidar una imagen turística renovada. “No es un trabajo de turismo, es un trabajo transversal de la gestión”, afirmó.
Finalmente, destacó la importancia del legado que dejará el evento continental. “El legado que nos va a quedar es enorme, no solo en materia de infraestructura, sino en la parte humana. Esperamos ansiosos ese 12 de septiembre”, concluyó.