Santa Fe 2026

Josefina Fernández, de alcanzar pelotas a embajadora de los Juegos Suramericanos

La voleibolista nació deportivamente en el Club Regatas de Santa Fe, representó a la Asociación Santafesina de Vóley, a la Provincia de Santa Fe y a la Argentina en los JJ.OO. Río 2016. Su relevante carrera profesional le proporcionó los valores que hoy la convirtieron en Embajadora de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026