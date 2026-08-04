Aunque Santa Fe, Rosario y Rafaela serán las sedes principales de los XIII Juegos Suramericanos 2026, el evento también extenderá su presencia a otras ciudades del país. Mar del Plata, Vicente López y Paraná se incorporan como subsedes para recibir competencias de surf, bowling y sóftbol, respectivamente, ampliando el alcance territorial de una cita deportiva que reunirá a los mejores atletas de Sudamérica.
Juegos Suramericanos 2026: tres subsedes se suman al calendario deportivo de Santa Fe
Se trata de las ciudades de Mar del Plata, que albergará al surf; Vicente López en Buenos Aires, donde se disputará el bowling; y Paraná, con las competencias del sóftbol. La llama de los Juegos Santa Fe 2026 trasciende con su espíritu deportivo y marcará presencia en otros puntos del país.
Del 12 al 26 de septiembre, los XIII Juegos Suramericanos 2026 serán la cita deportiva que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países. La competencia contará con 43 deportes y 60 disciplinas, en el acontecimiento deportivo más importante de la historia de la provincia.
De acuerdo a lo programado, algunos de los deportes que forman parte del calendario tendrán su desarrollo fuera de la provincia de Santa Fe. Es el caso del sóftbol que llegará a la ciudad de Paraná; el surf a las playas de Mar del Plata; y el bowling que tendrá epicentro en un recinto ubicado en el partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires.
Bowling center
Ubicado en el área metropolitana del gran Buenos Aires, el Shopping Norcenter (acceso a Debenedetti, B1605) cuenta con un moderno bowling center equipado con pistas profesionales y tecnología especializada para la práctica de esta disciplina.
Como parte del esquema de subsedes de los Juegos Suramericanos, en Vicente López se desarrollará el bowling, una de las disciplinas del programa deportivo.
Las competencias tendrán lugar desde el martes 15 al sábado 19 de septiembre. El cupo máximo de representante por país es de dos atletas masculinos y dos femeninos. Para las competencias, individual y dobles, se aplicarán estrictamente las normativas establecidas por la Federación Internacional de Bowling (IBF) y la Confederación Sudamericana de Bowling. El torneo será clasificatorio a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
En la costa del océano Atlántico
Mar del Plata es uno de los principales destinos turísticos y deportivos de Argentina, reconocida internacionalmente por sus playas y por su estrecha relación con los deportes de mar. Con una amplia tradición en la organización de competencias náuticas y acontecimientos deportivos internacionales, la ciudad cuenta con escenarios naturales ideales para disciplinas vinculadas al surf.
Los Juegos Suramericanos se harán presente en Playa Grande con una programación que irá desde el sábado 19 al viernes 25 de septiembre. Aquí podrán participar todos los atletas de los países cuyos Comités Olímpicos estén afiliados por ODESUR y que sus Federaciones Nacionales se encuentren afiliadas a la Confederación Suramericana de Surf. La competencia también otorgará clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima.
Del otro lado del Túnel Subfluvial
La ciudad de Paraná también formará parte de los Juegos Suramericanos al recibir a las competencias de sóftbol. La región posee una fuerte tradición en este deporte, especialmente en la provincia de Entre Ríos, considerada una de las principales potencias en Sudamérica.
Las instalaciones deportivas del Estadio Mundialista “Ingeniero Nafaldo Cargnel” (ubicado en calle Ambrosetti y Ayacucho) serán acondicionadas para recibir partidos oficiales del torneo, con campos de juego reglamentarios y áreas de apoyo para atletas, oficiales técnicos y público.
Las acciones se desarrollarán del 15 al 19 de septiembre para el torneo femenino; y del 21 al 25 de septiembre para el certamen masculino. Para ambas ramas, cada país podrá inscribir un equipo de hasta quince jugadores.