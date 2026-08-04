Del 12 al 26 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: tres subsedes se suman al calendario deportivo de Santa Fe

Se trata de las ciudades de Mar del Plata, que albergará al surf; Vicente López en Buenos Aires, donde se disputará el bowling; y Paraná, con las competencias del sóftbol. La llama de los Juegos Santa Fe 2026 trasciende con su espíritu deportivo y marcará presencia en otros puntos del país.