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El atletismo, con una pista de primer nivel, será un gran atractivo en los Juegos Suramericanos 2026

En el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la ciudad de Santa Fe, la histórica disciplina recibirá a atletas de elite. Paloma Feito, embajadora, destacó el valor que tendrá la cita continental para incentivar la práctica deportiva y las nuevas instalaciones que serán una oportunidad para las futuras generaciones.