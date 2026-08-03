#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
A menos de 40 días

Embajadores locales destacaron los valores del deporte en la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos 2026

Vanina Correa, histórica arquera de la Selección Argentina de fútbol; Laura Del Colle, ex arquera de Las Leonas; y Juan Ignacio Gallardo, deportista de karate, participaron del encendido del reloj en el Portal Suramericano de Rosario, ubicado en el Parque a la Bandera. “Los Juegos serán una oportunidad única que permitirá que muchos chicos se vuelquen a la actividad deportiva”, coincidieron los deportistas rosarinos.

Los embajadores deportivos de los Juegos y oriundos de la ciudad y la región, dieron el presente a la importante cita.Los embajadores deportivos de los Juegos y oriundos de la ciudad y la región, dieron el presente a la importante cita.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

A menos de 40 días para el inicio de los XIII Juegos Suramericanos 2026 que tendrán lugar del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, este domingo quedó encendido el primero de los tres portales suramericanos que dan visibilidad a la cuenta regresiva.

El gobernador Maximiliano Pullaro habilitó el reloj frente al Monumento Nacional a la Bandera en Rosario. Junto a otras autoridades, la histórica arquera de la Selección Argentina de fútbol, Vanina Correa; la ex arquera de Las Leonas, Laura Del Colle; y el karateca Juan Ignacio Gallardo; embajadores deportivos de los Juegos y oriundos de la ciudad y la región, dieron el presente a la importante cita.

Mirá tambiénEl gobierno de Santa Fe, en modo Suramericanos 2026 y con la mirada atenta sobre la Corte Suprema

Laura Del Colle definió a los Juegos Suramericanos como un acontecimiento único y destacó la infraestructura que dejará para los jóvenes. “Es bueno para que los chicos se acerquen a los clubes, que es un lugar hermoso para poder desarrollarse de por vida”.

“Hoy queremos transmitir un poco de todo lo que vivimos como deportistas y poder transmitir todos los valores que van más allá de la competencia, como la solidaridad y la amistad que trasciende en el deporte”, señaló quien en el año 2012 obtuvo con Las Leonas la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres y el título del Champions Trophy.

Embajadores locales destacaron los valores del deporte en la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos 2026.Embajadores locales destacaron los valores del deporte en la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos 2026.

El deporte como un modo de vida

Vanina Correa quien fue arquera histórica y capitana de la Selección Argentina de fútbol, celebró que “las competencias sean en la provincia, es importante también para impulsar el desarrollo de los deportes que quizás no son tan conocidos para que lleguen a los más chicos; hacer deporte es otra calidad de vida, significa otra modalidad para vivir”.

Mirá tambiénPullaro encendió la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026

Juan Ignacio Gallardo es una de las mayores promesas de Argentina en el karate, ya que viene de ganar la medalla de oro en la categoría de hasta 60 kg en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. El deportista participará en los Juegos Suramericanos y mostró su satisfacción por ser designado como embajador deportivo de la competencia: “Es un honor que te elijan como embajador en tu ciudad, en tu provincia, significa que podés transmitir algo, que podés aportar algo, los valores olímpicos que son súper valiosos y esa también es nuestra tarea”.

Embajadores locales destacaron los valores del deporte en la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos 2026.Durante la competencia, estas icónicas estructuras funcionarán como medallero, con los resultados y las posiciones de los 15 países participantes.

Portales en las ciudades sedes

Como sucedió este domingo, Rosario fue la primera en encender su portal, mientras que el próximo domingo 16 de agosto llegará el turno de la ciudad de Santa Fe y el miércoles 19 de agosto será en Rafaela. En ambos casos, el encendido coincidirá con el paso de la Antorcha Suramericana.

Durante la competencia, estas icónicas estructuras funcionarán como medallero, con los resultados y las posiciones de los 15 países participantes; y después quedará como una pantalla para cada una de las ciudades y como recuerdo de los Juegos Suramericanos.

Embajadores locales destacaron los valores del deporte en la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos 2026.Este domingo quedó encendido el primero de los tres portales suramericanos que dan visibilidad a la cuenta regresiva.

La estructura reproduce la forma de la medalla oficial, lleva en sus laterales las banderas de Argentina y de la Provincia Invencible de Santa Fe y tiene un podio en su base, donde vecinos y visitantes podrán fotografiarse.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Juegos Odesur 2026
Rosario
Santa Fe
Rafaela

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro