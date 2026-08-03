A menos de 40 días para el inicio de los XIII Juegos Suramericanos 2026 que tendrán lugar del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, este domingo quedó encendido el primero de los tres portales suramericanos que dan visibilidad a la cuenta regresiva.
Embajadores locales destacaron los valores del deporte en la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos 2026
Vanina Correa, histórica arquera de la Selección Argentina de fútbol; Laura Del Colle, ex arquera de Las Leonas; y Juan Ignacio Gallardo, deportista de karate, participaron del encendido del reloj en el Portal Suramericano de Rosario, ubicado en el Parque a la Bandera. “Los Juegos serán una oportunidad única que permitirá que muchos chicos se vuelquen a la actividad deportiva”, coincidieron los deportistas rosarinos.
El gobernador Maximiliano Pullaro habilitó el reloj frente al Monumento Nacional a la Bandera en Rosario. Junto a otras autoridades, la histórica arquera de la Selección Argentina de fútbol, Vanina Correa; la ex arquera de Las Leonas, Laura Del Colle; y el karateca Juan Ignacio Gallardo; embajadores deportivos de los Juegos y oriundos de la ciudad y la región, dieron el presente a la importante cita.
Laura Del Colle definió a los Juegos Suramericanos como un acontecimiento único y destacó la infraestructura que dejará para los jóvenes. “Es bueno para que los chicos se acerquen a los clubes, que es un lugar hermoso para poder desarrollarse de por vida”.
“Hoy queremos transmitir un poco de todo lo que vivimos como deportistas y poder transmitir todos los valores que van más allá de la competencia, como la solidaridad y la amistad que trasciende en el deporte”, señaló quien en el año 2012 obtuvo con Las Leonas la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres y el título del Champions Trophy.
El deporte como un modo de vida
Vanina Correa quien fue arquera histórica y capitana de la Selección Argentina de fútbol, celebró que “las competencias sean en la provincia, es importante también para impulsar el desarrollo de los deportes que quizás no son tan conocidos para que lleguen a los más chicos; hacer deporte es otra calidad de vida, significa otra modalidad para vivir”.
Juan Ignacio Gallardo es una de las mayores promesas de Argentina en el karate, ya que viene de ganar la medalla de oro en la categoría de hasta 60 kg en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. El deportista participará en los Juegos Suramericanos y mostró su satisfacción por ser designado como embajador deportivo de la competencia: “Es un honor que te elijan como embajador en tu ciudad, en tu provincia, significa que podés transmitir algo, que podés aportar algo, los valores olímpicos que son súper valiosos y esa también es nuestra tarea”.
Portales en las ciudades sedes
Como sucedió este domingo, Rosario fue la primera en encender su portal, mientras que el próximo domingo 16 de agosto llegará el turno de la ciudad de Santa Fe y el miércoles 19 de agosto será en Rafaela. En ambos casos, el encendido coincidirá con el paso de la Antorcha Suramericana.
Durante la competencia, estas icónicas estructuras funcionarán como medallero, con los resultados y las posiciones de los 15 países participantes; y después quedará como una pantalla para cada una de las ciudades y como recuerdo de los Juegos Suramericanos.
La estructura reproduce la forma de la medalla oficial, lleva en sus laterales las banderas de Argentina y de la Provincia Invencible de Santa Fe y tiene un podio en su base, donde vecinos y visitantes podrán fotografiarse.