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Embajadores locales destacaron los valores del deporte en la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos 2026

Vanina Correa, histórica arquera de la Selección Argentina de fútbol; Laura Del Colle, ex arquera de Las Leonas; y Juan Ignacio Gallardo, deportista de karate, participaron del encendido del reloj en el Portal Suramericano de Rosario, ubicado en el Parque a la Bandera. “Los Juegos serán una oportunidad única que permitirá que muchos chicos se vuelquen a la actividad deportiva”, coincidieron los deportistas rosarinos.