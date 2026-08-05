Presentación oficial

La Copa Santa Fe fortalece el ciclismo con nuevas competencias de ruta y pista

La edición 2026 incorporará por primera vez la Copa Santa Fe de Ciclismo de Pista y volverá a disputar en diciembre la clásica Santa Fe-Rosario de ruta. La iniciativa, impulsada por el Gobierno Provincial junto con la Federación Ciclista Santafesina y el apoyo de Lotería de Santa Fe, fortalece el desarrollo del ciclismo en todas sus modalidades.