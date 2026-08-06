Juegos Suramericanos 2026

Los mejores del handball lucharán por conquistar lo más alto del podio en el Invencible Santa Fe

Las selecciones argentinas, “Los Gladiadores” y “La Garra”, y los representantes de otras 14 Naciones competirán por las medallas en septiembre. Durante 10 días la disciplina se adueñará del recinto que construye la Provincia en el polo deportivo de la ciudad de Santa Fe, una de las tantas obras que perdurará para el desarrollo deportivo de las próximas generaciones.