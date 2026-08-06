Santa Fe 2026

Taekwondo en los Juegos Suramericanos 2026, una disciplina que acerca a los atletas al sueño olímpico

El campeón olímpico Sebastián Crismanich destacó la importancia de la cita continental como primer gran desafío internacional para muchos deportistas y aseguró que Santa Fe recibirá una competencia del máximo nivel sudamericano. El taekwondo se disputará del 23 al 25 de septiembre en Rosario.