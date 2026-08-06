Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunirán a los mejores exponentes del taekwondo de la región en una competencia que combinará técnica, velocidad, estrategia y precisión. Para Sebastián Crismanich, campeón olímpico en Londres 2012 y actual entrenador de la Selección paraguaya, este certamen representa mucho más que una competencia: es el primer gran paso en el camino hacia los grandes objetivos del ciclo olímpico.
Taekwondo en los Juegos Suramericanos 2026, una disciplina que acerca a los atletas al sueño olímpico
El campeón olímpico Sebastián Crismanich destacó la importancia de la cita continental como primer gran desafío internacional para muchos deportistas y aseguró que Santa Fe recibirá una competencia del máximo nivel sudamericano. El taekwondo se disputará del 23 al 25 de septiembre en Rosario.
Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, en el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.
Para Crismanich, los Juegos Suramericanos son una instancia clave en la formación deportiva: "Yo los tomaba como mi primera gran puesta en escena para saber si tenía proyección y podía subirme al sueño de ser medallista o campeón olímpico".
Rosario recibirá a los mejores del continente
La disciplina se desarrollará del 23 al 25 de septiembre en el Predio Ferial del Parque Independencia, en Rosario, donde competirán los mejores especialistas sudamericanos en las modalidades Kyorugi (combate) y Poomsae (formas).
En Kyorugi participarán atletas distribuidos en ocho categorías de peso, cuatro masculinas y cuatro femeninas, mientras que el programa de Poomsae incluirá pruebas individuales, parejas mixtas y equipos mixtos de estilo libre.
La competencia reunirá a deportistas de los Comités Olímpicos Nacionales afiliados a ODESUR y a World Taekwondo, consolidando un escenario de máximo nivel internacional.
Para Crismanich, ese contexto convierte a los Juegos en una experiencia decisiva para quienes buscan proyectarse en el alto rendimiento.
"Después vienen los Juegos Panamericanos y luego los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de que un deportista que participa en los Suramericanos está a dos pasos del máximo objetivo. Su importancia es mucho mayor de lo que muchas veces se piensa."
Mucho más que una competencia
Además del nivel deportivo, el campeón olímpico remarcó el impacto que dejará la organización del evento en la provincia. "La infraestructura, el equipamiento y toda la experiencia organizativa ayudarán a que el deporte siga creciendo. No vamos a ser los mismos cuando terminen estos Juegos. Todo el trabajo que se está haciendo ayudará a levantar la vara para las generaciones que vienen", aseguró.
Según explicó, el legado también llegará a través del contacto directo entre el público y deportes que muchas veces no forman parte de la vida cotidiana.
"Ver competir a los mejores atletas de Sudamérica puede despertar nuevas vocaciones y acercar a muchos chicos al deporte".
¿Cómo se compite en taekwondo?
El programa deportivo incluirá las dos modalidades oficiales. Kyorugi es la modalidad de combate, donde dos competidores se enfrentan sumando puntos mediante técnicas de ataque y defensa ejecutadas con precisión, velocidad y estrategia.
En Poomsae, en cambio, los atletas realizan secuencias técnicas previamente establecidas que son evaluadas por los jueces según la calidad de ejecución, equilibrio, coordinación y precisión de cada movimiento. Ambas especialidades forman parte del programa oficial de World Taekwondo y permitirán al público descubrir dos maneras diferentes de vivir este deporte.
Una invitación para vivir una experiencia única
Crismanich también invitó a los santafesinos a acercarse a las competencias y disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel. "Son hechos históricos. No sabemos si alguna vez volverán a tener la posibilidad de vivir unos Juegos de estas características. Es una oportunidad única para disfrutarlos en familia, entender la pasión de los atletas y vivir un espectáculo internacional".
Además, destacó que el evento permitirá que miles de personas participen como espectadores, voluntarios o integrantes de la organización. "Para los santafesinos es como si les llevaran Hollywood a su casa. Van a tener a los mejores atletas de Sudamérica y a los deportes del programa olímpico en su provincia. Es un momento único y deben sentirse parte".
Por último, dejó un mensaje para quienes tendrán la oportunidad de competir por primera vez en unos Juegos Suramericanos. "Están viviendo un momento único. Tienen que disfrutarlo, esforzarse al máximo y buscar su mejor versión".
Con la llegada de Santa Fe 2026, el taekwondo ofrecerá tres jornadas de competencia de alto nivel y permitirá al público conocer de cerca una disciplina olímpica que combina preparación física, precisión técnica y fortaleza mental, en un escenario que reunirá a los mejores atletas de Sudamérica.