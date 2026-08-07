El gobierno nacional dictó el decretó N° 715 por el cual exime del pago de impuestos y de derechos aduaneros a artículos adquiridos en el exterior para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 a realizarse en Santa Fe, Rosario y Rafaela desde el 12 al 26 de septiembre. El monto máximo de la dispensa tributaria es hasta USD 20.000.000, "con carácter de excepción, tomando como base de cálculo valores FOB".
Juegos Suramericanos: eximen de impuestos y derechos aduaneros a equipamiento e infraestructura
Las importaciones liberadas por ese beneficio son de hasta 20 millones de dólares. Algunas de las adquisiciones ya están en territorio santafesino y otras embarcadas hacia Santa Fe.
El decreto lleva las firmas del presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete de ministros, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo y la dispensa fue solicitada por el Comité de Organización Local - Santa Fe Provincia y la Asociación Civil XIII Juegos Suramericanos 2026.
El pedido santafesino es para lograr eximir del pago del derecho de importación y demás tributos que gravan la importación para consumo de todos los artículos de equipamiento e infraestructura deportivo, productos de merchandising, equipos tecnológicos, materiales promocionales, mobiliario, credenciales, productos alimenticios, medicinales y demás elementos destinados a la organización y al desarrollo de los juegos.
"Este acontecimiento es uno de los mayores eventos deportivos a realizarse en nuestro país en el año 2026, con carácter educativo y cultural, que tiene como objetivo la promoción de los valores olímpicos: amistad, respeto y excelencia", expone en los considerandos. Admite que "teniendo en cuenta la importancia del deporte y la trascendencia de este evento a nivel internacional, su realización permitirá el fortalecimiento del posicionamiento global de nuestro país".
En el gobierno santafesino se esperaba el dictado del decreto para agilizar la entrada de material ya adquirido. Parte ya se encuentra en Santa Fe pero hubo además algunos problemas inherentes al clima que demoran la llegada de cargas. Se da el ejemplo de las nevadas en la Cordillera de Los Andes que retarda a cuatro camiones con materiales para atletismo. Otros implementos llegan desde China, especialmente ropa y tecnología.
El Comité Olímpico Argentino cambió el proveedor de ropa para los deportistas nacionales y gran parte del vestuario todavía no ingresó al país.
La decisión del gobierno nacional libera del pago de derechos de importación, IVA, impuestos internos, tasa de estadística, comprobación de destino y servicios portuarios a todo el material destinado al evento. Las importaciones autorizadas con estos beneficios por es por un valor máximo de USD 20.000.000 (FOB).
Los bienes comprendidos en el decreto son equipamiento e infraestructura deportiva, tecnología, merchandising, material promocional, mobiliario, credenciales, alimentos, medicamentos y demás insumos organizativos.
Las pistas de atletismo, de ciclismo, las mismas piletas -por exigencias de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR).
El decreto instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a que practique los controles pertinentes en el evento, con el objeto de que la mercadería ingresada con los beneficios establecidos en el decreto sea destinada exclusivamente a los fines previstos por la ley.