La preparación de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúa con la llegada de nuevos materiales deportivos que serán utilizados durante la competencia y que luego quedarán como parte del legado para las ciudades sede y para el desarrollo del deporte en todo el territorio provincial.
Avanza la llegada del equipamiento deportivo para los Juegos Suramericanos 2026
Nuevas cargas arribaron a Rosario para distintas disciplinas que formarán parte de la competencia internacional. Desde la organización destacaron que cada elemento adquirido representa una inversión que fortalecerá el desarrollo deportivo de las próximas generaciones.
Una nueva tanda de equipamiento arribó a Rosario, este viernes, con destino a distintos escenarios que recibirán disciplinas durante los Juegos, entre ellos La Rural, el Estadio Multipropósito y el Club Provincial. Los materiales corresponden a deportes como taekwondo, lucha, judo, karate, levantamiento de pesas, vóley y tiro con arco.
La inversión contempla el material necesario para los 43 deportes y 60 disciplinas que integrarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países.
Rosario mejora sus escenarios deportivos
La directora de Logística y Operaciones de Santa Fe 2026, Eugenia Palillo, explicó que esta nueva llegada forma parte del proceso de equipamiento de los distintos espacios que recibirán competencias durante los Juegos.
“Ahora están llegando materiales para taekwondo y lucha, dos disciplinas que se van a estar realizando acá en La Rural. Estamos felices de recibir los materiales y los elementos deportivos, y de acompañar esta decisión del Gobierno provincial en un estadio que también va a quedar imponente para la ciudad”, señaló.
Los materiales recibidos incluyen elementos técnicos para deportes de combate, como alfombras de entrenamiento y competencia para lucha, pisos para taekwondo, tatamis para judo y karate, además de equipamiento para levantamiento de pesas y tiro con arco.
Parte de la carga destinada a los deportes de contacto llegó desde China. La próxima semana se completará con materiales provenientes de Japón, mientras que el último tramo de equipamiento para levantamiento de pesas arribará desde Suecia.
En el caso del tiro con arco, se incorporarán pacas con trípode, paradores de flecha de kevlar, carátulas waterproof de distintos tamaños, marcadores de distancia, carriles para delimitar el campo, cintas métricas y elementos de señalización.
La Rural, uno de los grandes polos de los Juegos
Palillo destacó la importancia que tendrá La Rural dentro del esquema deportivo de Rosario durante la competencia internacional.
“Acá vamos a tener el centro de prensa en la nave A. En la nave B vamos a tener dos deportes, como les comentaba. Vamos a tener squash en la nave C, que es el estadio más chico de esas tres naves. Después tenemos en el picadero el beach vóley y en el nuevo estadio Arena va a estar todo lo que es la gimnasia”, explicó.
Además, resaltó la integración del predio con el desarrollo deportivo del Parque Independencia.
“Este es uno de los centros más importantes de los Juegos porque el Parque Independencia ya tiene una concentración deportiva muy grande. Se está haciendo un centro deportivo en todo el Parque Independencia, con todas las obras de mejora que también está realizando el municipio de Rosario, con el cual venimos trabajando mancomunadamente”, afirmó.
La funcionaria remarcó que el objetivo principal es que los Juegos dejen capacidades instaladas para el futuro.
“La decisión política de avanzar con la realización de los Juegos Suramericanos tiene que ver con el presente y con el futuro del deporte. Todo lo que nos va a quedar como legado va a servir para el uso y el desarrollo deportivo, entendiendo al deporte más allá del deporte de élite”, sostuvo.
Una inversión pensada para las próximas generaciones
Durante la recepción de los nuevos materiales en Rosario, también estuvieron presentes el secretario de Hacienda y Economía, Guido Boggiano, y el secretario de Obras Públicas y Planeamiento, Eduardo Bressan, quienes destacaron el impacto que tendrán los Juegos Suramericanos no solo durante la competencia, sino también en el desarrollo deportivo posterior.
Boggiano señaló que la llegada del equipamiento representa una inversión que trascenderá el evento internacional. “Para el mundo deportivo es una muy buena noticia porque este equipamiento que empieza a llegar, y que va a seguir llegando, forma parte del equipamiento deportivo que tendrá la ciudad durante los próximos 40 o 50 años”, afirmó.
“Infraestructuras que se hicieron para los clubes del sur en 1982 hoy siguen funcionando, siguen vigentes y siguen en uso. Esto no se piensa como un gasto, sino como una gran inversión para un legado que la ciudad va a tener a partir de este evento tan importante”, expresó.
Boggiano también destacó el impacto social del deporte como herramienta de inclusión. “Es el puntapié para las próximas generaciones en términos de equipamiento deportivo y práctica del deporte, pero también lo vemos como una cuestión de inclusión y de acercamiento a hábitos mucho más saludables en el día a día de los jóvenes”, señaló.