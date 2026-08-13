Integrantes de instituciones públicas y privadas de Romang participaron de una nueva reunión de la Junta de Protección Civil Local, en la que se analizaron acciones destinadas a mejorar la preparación de la comunidad frente a posibles fenómenos climáticos adversos.
Romang refuerza su capacidad de respuesta frente a situaciones climáticas adversas
La Junta de Protección Civil Local reunió a representantes de distintos sectores para avanzar en pautas de prevención y coordinación ante eventuales situaciones climáticas adversas. La Municipalidad informó sobre las tareas de limpieza y adecuación de desagües y anticipó la continuidad de los trabajos para mejorar la capacidad de respuesta.
El encuentro permitió avanzar en la definición de pautas de actuación y mecanismos de coordinación entre los distintos sectores que podrían intervenir ante una situación de emergencia.
Limpieza y adecuación de desagües
Durante la reunión, el intendente Sergio Ramseyer informó sobre los trabajos que viene llevando adelante la Municipalidad vinculados con la limpieza y adecuación de los sistemas de desagües de la localidad.
En ese sentido, señaló que las tareas continuarán con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y fortalecer la infraestructura preventiva, especialmente ante la posibilidad de lluvias intensas y otros eventos hidrometeorológicos.
Estas acciones forman parte de una estrategia orientada a reducir los riesgos y mejorar las condiciones de respuesta ante eventuales emergencias.
Hacia un plan de contingencia hidrometeorológica
Las instituciones que integran la Junta de Protección Civil Local continúan trabajando en la elaboración de un Plan de Contingencia ante una posible emergencia hidrometeorológica.
La iniciativa busca establecer criterios de actuación, fortalecer la articulación entre organismos y definir responsabilidades para que la respuesta pueda ser más rápida y organizada frente a una situación de emergencia.
Desde el ámbito local remarcaron la importancia de sostener el trabajo conjunto entre instituciones y comunidad, con la prevención y la planificación como herramientas centrales para afrontar escenarios climáticos adversos.
Prevenir, planificar y trabajar de manera coordinada son los ejes sobre los que Romang busca fortalecer su preparación y capacidad de respuesta ante posibles emergencias.