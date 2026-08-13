Departamento San Javier

Romang refuerza su capacidad de respuesta frente a situaciones climáticas adversas

La Junta de Protección Civil Local reunió a representantes de distintos sectores para avanzar en pautas de prevención y coordinación ante eventuales situaciones climáticas adversas. La Municipalidad informó sobre las tareas de limpieza y adecuación de desagües y anticipó la continuidad de los trabajos para mejorar la capacidad de respuesta.