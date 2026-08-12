El senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, recorrió este lunes distintas obras y trabajos viales que se ejecutan en la región, acompañado por el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo; el subadministrador general, Sergio Cardozo; el diputado provincial Marcelo González y el director coordinador zonal, Carlos Cattaneo.
Obras viales: supervisaron trabajos en rutas y accesos del departamento San Cristóbal
Autoridades provinciales recorrieron trabajos en Aguará Grande, Arrufó, Villa Trinidad y la Ruta Provincial 23, a la altura de Suardi. La rotonda de Arrufó presenta un avance cercano al 85%, mientras que en la RP 23 se realizan ensayos con una nueva metodología para recuperar la calzada.
La recorrida incluyó intervenciones en Aguará Grande, Arrufó y Villa Trinidad, además de un tramo de la Ruta Provincial N.º 23, en jurisdicción de Suardi, donde se llevan adelante ensayos para definir una nueva metodología de recuperación de la calzada.
Trabajos sobre la Ruta Provincial 93-S en Aguará Grande
En Aguará Grande, junto al presidente comunal Germán Lagger, las autoridades supervisaron las tareas que se desarrollan sobre la Ruta Provincial N.º 93-S, en el tramo comprendido entre el arroyo Las Conchas y el acceso a la localidad.
Los trabajos contemplan la limpieza, construcción y ensanche de cunetas, la extracción lateral de suelo para conformar y elevar el terraplén y la colocación de alcantarillas.
Según se informó, estas intervenciones tienen como objetivo mejorar el escurrimiento de las aguas, la conservación de la traza y las condiciones de transitabilidad para vecinos y productores de la zona.
Durante la recorrida también se verificó el estado de la Ruta Provincial N.º 13, dentro del distrito Aguará Grande.
La rotonda de Arrufó alcanza el 85% de avance
Uno de los puntos de la recorrida fue la rotonda de Arrufó, donde la comitiva estuvo junto al presidente comunal Cristian Piumatti.
La obra presenta un avance estimado del 85%. La pavimentación de la rotonda ya fue completada y los vehículos comenzaron a circular por la nueva traza, mientras continúan los trabajos complementarios.
Actualmente se avanza con la instalación de las columnas de alumbrado, que serán 120 en total, además de la colocación de la señalización correspondiente.
De acuerdo con las estimaciones realizadas durante la visita, si se mantiene el ritmo actual de ejecución, la obra podría quedar terminada en aproximadamente un mes.
Visita al frigorífico FUSA
La recorrida también incluyó el frigorífico FUSA de Villa Trinidad, donde las autoridades fueron recibidas por el gerente Sergio Rodríguez y directivos de la empresa.
En el lugar, estuvieron acompañados por el presidente comunal de la localidad, José Luis Sánchez.
Ensayos para recuperar la Ruta Provincial 23
El último punto de la jornada fue la Ruta Provincial N.º 23, en jurisdicción de Suardi, donde se realizaron ensayos técnicos vinculados con una nueva metodología para recuperar la estructura del pavimento.
En el lugar estuvieron, además, el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, y la intendente de San Guillermo, Romina López.
Seghezzo explicó que se ejecutó un primer tramo de prueba que contempla el reciclado de la calzada, su ensanche y la posterior colocación de dos capas de concreto asfáltico de cinco centímetros cada una, correspondientes a la base y a la carpeta de rodamiento.
La propuesta apunta a mejorar la estructura de la ruta y ampliar su calzada, teniendo en cuenta el importante tránsito pesado que registra este corredor.
Durante el último fin de semana se realizaron los ensayos técnicos y actualmente se procesan los resultados. En caso de que los estudios confirmen el comportamiento esperado y una vida útil superior a los 10 años, la metodología podría aplicarse al resto de la traza prevista.
Desde Vialidad Provincial señalaron que, debido a los inconvenientes registrados anteriormente en este corredor, se llevó adelante un proceso de investigación junto con consultoras y especialistas de la Universidad Nacional de Rosario, con el objetivo de determinar las causas de los problemas y definir una alternativa de recuperación de mayor durabilidad.
Durante la recorrida, Michlig destacó el avance de las obras y sostuvo que se trata de intervenciones que habían sido demandadas por las comunidades del departamento.