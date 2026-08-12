Ruta 23

Obras viales: supervisaron trabajos en rutas y accesos del departamento San Cristóbal

Autoridades provinciales recorrieron trabajos en Aguará Grande, Arrufó, Villa Trinidad y la Ruta Provincial 23, a la altura de Suardi. La rotonda de Arrufó presenta un avance cercano al 85%, mientras que en la RP 23 se realizan ensayos con una nueva metodología para recuperar la calzada.