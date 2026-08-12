Jueces de 75 años: cómo es el nuevo trámite para continuar en el cargo y qué pasa si no reciben el acuerdo del Senado

La designación de los ministros de la Corte es una atribución que le corresponde al Presidente de la Nación

El trámite debe iniciarse durante el año anterior al cumplimiento de los 75 años.

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