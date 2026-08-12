Alcanzar los 75 años no significa que un juez, fiscal o defensor pueda continuar automáticamente en su cargo. A partir de esa edad se activa un procedimiento específico previsto por la Constitución Nacional y reglamentado por el Ministerio de Justicia, que permite solicitar un nuevo nombramiento por cinco años.
Jueces de 75 años: cómo es el nuevo trámite para continuar en el cargo y qué pasa si no reciben el acuerdo del Senado
El Ministerio de Justicia aprobó un nuevo reglamento para agilizar el procedimiento que deben realizar jueces, fiscales y defensores que llegan a los 75 años y buscan continuar en funciones.
El mecanismo fue actualizado mediante la Resolución 384/2026, que reemplazó el régimen anterior y busca reducir pasos administrativos y ordenar el proceso.
La modificación es relevante no solo para los magistrados que están próximos a cumplir esa edad, sino también para entender qué sucede con los cargos judiciales cuando no se obtiene el acuerdo necesario. El nuevo esquema establece plazos concretos, documentación obligatoria, controles fiscales y disciplinarios y una instancia decisiva en el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación.
Para quienes estén alcanzados por este régimen, hay un dato central: el trámite debe iniciarse durante el año anterior al cumplimiento de los 75 años. No conviene esperar a la fecha límite, porque si el procedimiento no llega a completarse y no existe un nuevo nombramiento, se genera la vacante y debe comenzar el proceso para cubrirla.
Qué deben presentar los jueces, fiscales y defensores que quieren seguir
El régimen contempla a los magistrados judiciales y a integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que llegan a los 75 años y pretenden continuar en funciones. La base constitucional se encuentra, entre otras normas, en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que establece las atribuciones del Poder Ejecutivo en materia de nombramiento de magistrados, y en el artículo 120, referido al Ministerio Público.
El límite de edad también fue analizado por la Corte Suprema en el caso “Schiffrin, Leopoldo Héctor c/Poder Ejecutivo Nacional”, en el que se validó la aplicación del límite de 75 años establecido por la reforma constitucional de 1994.
Para iniciar el procedimiento, el magistrado debe presentar su solicitud ante el Ministerio de Justicia dentro del año anterior a cumplir los 75 años. La presentación tiene que estar acompañada por documentación que permita conocer sus antecedentes personales, profesionales y patrimoniales.
Entre los documentos exigidos figuran:
Documento Nacional de Identidad.
Título universitario.
Currículum vitae actualizado, con los antecedentes profesionales.
Declaración jurada patrimonial de acuerdo con la Ley 25.188.
Certificado de antecedentes disciplinarios.
Este último documento tiene especial importancia porque debe informar si existen sanciones, procesos disciplinarios o pedidos de remoción en trámite. El certificado puede ser expedido por el Consejo de la Magistratura, tribunales de enjuiciamiento o las comisiones del Congreso que correspondan según el caso.
Una vez recibida la solicitud, el Ministerio de Justicia debe darle publicidad. El pedido se publica durante un día en el Boletín Oficial y se incorpora un enlace para que pueda consultarse el currículum vitae del magistrado en el sitio web del organismo.
El objetivo de esta etapa es aportar transparencia al proceso y permitir que la información profesional del candidato sea de acceso público.
El trámite también incluye un control sobre la situación fiscal y previsional del solicitante. Para eso, el Ministerio de Justicia solicita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales.
Según el nuevo reglamento, ese informe debe elaborarse dentro de un plazo de cinco días y debe respetar las normas vinculadas con el secreto fiscal.
Después de completar estas instancias, las actuaciones pasan al Poder Ejecutivo. Es el Presidente de la Nación quien debe evaluar si considera conveniente avanzar con la propuesta y enviarla al Senado para obtener el acuerdo correspondiente.
Por lo tanto, presentar la solicitud no garantiza la continuidad en el cargo. Es el primer paso de un procedimiento que todavía requiere decisiones posteriores.
Qué pasa si el Senado no da el acuerdo y cuánto dura el nuevo nombramiento
El paso decisivo es el acuerdo del Senado. Si el Poder Ejecutivo considera oportuno avanzar, debe enviar la propuesta a la Cámara alta para que analice el nuevo nombramiento.
En el caso de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Constitución exige una mayoría de dos tercios de los miembros presentes para prestar el acuerdo. Para los demás magistrados alcanzados por el régimen se aplica el procedimiento correspondiente para cada cargo.
Si el Senado presta el acuerdo, el Poder Ejecutivo puede concretar el nuevo nombramiento. La designación tiene una duración de cinco años.
Una vez finalizado ese período, el magistrado puede volver a solicitar la continuidad. Sin embargo, no se trata de una prórroga automática: debe iniciar nuevamente el procedimiento establecido, con la correspondiente intervención del Poder Ejecutivo y del Senado.
Esta característica es importante porque significa que el cumplimiento de los 75 años no genera una permanencia indefinida. La continuidad se otorga por períodos determinados y requiere volver a atravesar las instancias previstas.
¿Y qué ocurre si el Senado no aprueba el nombramiento?
La nueva reglamentación establece que, si el Poder Ejecutivo decide no elevar la propuesta o si el Senado no presta el acuerdo antes de la fecha en que el magistrado cumple los 75 años, se produce la vacante del cargo.
La falta de acuerdo puede darse por un rechazo expreso, pero también por la ausencia de tratamiento dentro del plazo establecido para que el magistrado pueda continuar en funciones.
En esos casos, el Ministerio de Justicia debe comunicar la situación al organismo correspondiente. Si se trata de un juez, se notifica al Consejo de la Magistratura; si corresponde a un fiscal, interviene la Procuración General de la Nación; y si se trata de un defensor oficial, la comunicación se realiza a la Defensoría General de la Nación.
El objetivo es que se ponga en marcha el concurso destinado a cubrir la vacante.
Para los magistrados próximos a cumplir 75 años, la recomendación práctica es no dejar el trámite para último momento. El nuevo reglamento establece que la solicitud debe presentarse durante el año anterior, por lo que resulta conveniente reunir con anticipación el DNI, título universitario, currículum actualizado, declaración jurada patrimonial y certificado de antecedentes disciplinarios.
También es importante revisar que la información profesional y patrimonial esté actualizada y que no existan inconsistencias en la documentación presentada.
La Resolución 384/2026 busca, según sus fundamentos, eliminar trámites duplicados y etapas consideradas innecesarias para hacer más dinámico el procedimiento. Al mismo tiempo, concentra la instancia de participación y control público en el proceso que se desarrolla ante el Senado.
De esta manera, el sistema establece un recorrido definido: el magistrado solicita la continuidad, presenta sus antecedentes, el Ministerio de Justicia verifica la documentación y realiza los controles correspondientes, el Poder Ejecutivo decide si eleva la propuesta y el Senado tiene la última palabra sobre el acuerdo.
Si el acuerdo se obtiene, la continuidad es por cinco años. Si no se obtiene antes de que el magistrado alcance los 75 años, el cargo queda vacante y se inicia el mecanismo previsto para seleccionar a su reemplazante.