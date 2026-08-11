El Gobierno estableció un nuevo procedimiento para atender a extranjeros sin residencia permanente en hospitales nacionales

Las emergencias deberán atenderse sin requisitos previos

Seguro de salud o pago previo para las prestaciones habituales

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