Diagnóstico

¿Por qué estoy siempre cansado? Cuándo la fatiga deja de ser normal y qué enfermedades puede estar indicando

Una profesional explicó cuáles son las señales que ameritan una consulta médica, qué enfermedades pueden esconderse detrás del cansancio persistente y por qué el síndrome de fatiga crónica continúa siendo una de las enfermedades más incomprendidas.