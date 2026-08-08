"Estoy cansado". La frase se volvió casi una respuesta automática. Entre el trabajo, las responsabilidades familiares, las preocupaciones económicas y el ritmo acelerado de la vida cotidiana, sentirse sin energía parece haberse convertido en algo normal.
¿Por qué estoy siempre cansado? Cuándo la fatiga deja de ser normal y qué enfermedades puede estar indicando
Una profesional explicó cuáles son las señales que ameritan una consulta médica, qué enfermedades pueden esconderse detrás del cansancio persistente y por qué el síndrome de fatiga crónica continúa siendo una de las enfermedades más incomprendidas.
Sin embargo, cuando ese agotamiento persiste durante meses, no mejora con el descanso y comienza a limitar la vida diaria, puede ser la manifestación de un problema de salud que merece ser estudiado.
Para la reumatóloga Gabriela Bortolotto (MP 3216), uno de los mayores desafíos es que muchas personas aprenden a convivir con ese cansancio y terminan naturalizándolo. Esa normalización retrasa las consultas médicas y, en consecuencia, el diagnóstico de enfermedades que en muchos casos pueden tratarse o controlarse si se detectan a tiempo.
Cuando el cansancio deja de ser normal
Todos experimentan períodos de agotamiento. Dormir poco durante varios días, atravesar un cuadro viral o afrontar momentos de estrés intenso puede provocar una sensación de fatiga que, habitualmente, desaparece cuando el organismo logra recuperarse.
El problema aparece cuando el cansancio deja de responder a una causa evidente y permanece durante meses.
Según explicó Bortolotto, una de las primeras señales de alerta es que la fatiga dure más de seis meses sin una explicación médica clara y que tampoco mejore después de dormir bien, descansar el fin de semana o tomarse vacaciones.
Pero existe un síntoma que resulta especialmente importante y que todavía es poco conocido por la población: el malestar post-esfuerzo.
A diferencia del cansancio habitual que cualquiera puede sentir después de una actividad intensa, las personas con encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica experimentan un deterioro desproporcionado incluso luego de realizar esfuerzos mínimos.
Subir una escalera, cocinar, hacer una compra, mantener una reunión extensa o incluso darse una ducha pueden desencadenar un empeoramiento importante de los síntomas.
Lo más llamativo es que ese deterioro no siempre aparece inmediatamente. Puede manifestarse varias horas después o incluso al día siguiente y prolongarse durante días o semanas.
"Esa es probablemente la característica que más ayuda a diferenciar esta enfermedad de otras causas de fatiga", sostuvó la especialista.
A ese cuadro suelen sumarse otros síntomas que muchas veces pasan inadvertidos: sueño que no resulta reparador; dificultad para concentrarse o recordar información; sensación de "niebla mental"; dolores musculares y articulares; mareos al ponerse de pie; palpitaciones e intolerancia a permanecer mucho tiempo parado.
La combinación de estos síntomas, junto con una reducción importante de la capacidad para trabajar, estudiar o mantener la vida social, constituye una señal clara de que el cansancio dejó de ser una consecuencia normal del ritmo diario.
Acostumbrarse a vivir con poca energía
Uno de los aspectos que más preocupa a la médica es que muchas personas no consultan porque el deterioro ocurre lentamente.
"No se levantan un día completamente agotadas. Van perdiendo energía de manera gradual y adaptan su vida a ese nuevo nivel", explicó.
Primero dejan de hacer actividad física, después cancelan reuniones con amigos, más adelante comienzan a delegar tareas domésticas y finalmente reducen su rendimiento laboral o académico.
Como cada cambio parece pequeño, cuesta advertir cuánto se modificó la calidad de vida respecto de uno o dos años atrás.
La especialista recomendó hacerse una pregunta muy sencilla:
¿Hoy puedo hacer las mismas cosas que hacía hace seis meses o hace un año?
Si la respuesta es negativa, vale la pena consultar.
También aconsejó llevar durante algunas semanas un registro de las actividades realizadas y de cómo responde el cuerpo después de cada una. Ese diario permite identificar patrones que muchas veces el paciente no percibe y aporta información muy valiosa durante la consulta médica.
No todo cansancio significa síndrome de fatiga crónica
La fatiga persistente es un síntoma y no una enfermedad en sí misma. Por eso, el primer objetivo del médico consiste en identificar qué la está produciendo. Detrás del cansancio prolongado pueden encontrarse causas muy frecuentes y tratables.
Entre ellas aparecen: Aanemia por déficit de hierro o vitaminas; hipotiroidismo; diabetes; enfermedades renales o hepáticas; apnea obstructiva del sueño; insomnio crónico; depresión y trastornos de ansiedad.
También existen enfermedades reumatológicas y autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea o el síndrome de Sjögren, que suelen comenzar precisamente con fatiga antes de que aparezcan otros síntomas más conocidos.
Incluso algunas infecciones crónicas o determinados tipos de cáncer pueden manifestarse inicialmente mediante un cansancio persistente acompañado por pérdida de peso, fiebre o sudoración nocturna.
Por eso la médica insistió en que la fatiga nunca debe autodiagnosticarse.
"El trabajo consiste justamente en descartar todas esas causas antes de pensar en una encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica", remarcó.
Una enfermedad invisible que todavía genera incomprensión
La encefalomielitis miálgica, también conocida como síndrome de fatiga crónica, continúa siendo una de las enfermedades menos comprendidas tanto por la sociedad como por parte del sistema sanitario.
Durante muchos años se creyó que era consecuencia del estrés, de la ansiedad o incluso de una actitud negativa frente a la vida. Hoy esa mirada cambió. La enfermedad es reconocida por organismos internacionales y existe creciente evidencia científica que demuestra que se trata de una condición médica real y compleja, aunque todavía no se conozca exactamente cuál es su causa.
Uno de los mayores problemas es que no existen estudios de laboratorio específicos que permitan confirmar el diagnóstico. En muchas ocasiones todos los análisis resultan normales. Eso genera frustración en quienes padecen la enfermedad porque escuchan reiteradamente frases como "los estudios dieron bien" o "no tenés nada".
Sin embargo, sentirse bien en apariencia no significa estar sano. Muchas personas hacen enormes esfuerzos para sostener una imagen de normalidad. Guardan energía durante días para asistir a un cumpleaños o cumplir una jornada laboral y luego pasan varios días recuperándose en la cama. Ese desgaste ocurre puertas adentro y suele permanecer invisible para el entorno.
El ejercicio no siempre es la respuesta
Uno de los conceptos más novedosos que destaca la especialista es que las recomendaciones habituales para combatir el cansancio no sirven para todos los pacientes.
Mientras que en la mayoría de las personas hacer actividad física mejora progresivamente la energía, en quienes padecen síndrome de fatiga crónica puede provocar exactamente el efecto contrario.
Por eso, en lugar de promover el ejercicio de manera indiscriminada, actualmente se prioriza una estrategia conocida como pacing. Consiste en aprender a administrar la energía disponible durante el día.
La idea no es permanecer en reposo absoluto, sino reconocer los propios límites, planificar las actividades, alternar esfuerzos físicos y mentales, incorporar descansos verdaderamente reparadores y evitar llegar al punto de agotamiento extremo que desencadena el malestar post-esfuerzo.
Para explicar esta realidad, muchos pacientes utilizan la llamada teoría de la cuchara.
Imaginan que cada mañana disponen de un número limitado de cucharas que representan su energía diaria. Cada actividad —ducharse, cocinar, trabajar, hacer compras, socializar— consume una parte de esas cucharas. Cuando se terminan, ya no queda energía disponible.
La metáfora ayuda a comprender por qué alguien puede verse perfectamente bien mientras por dentro está haciendo un enorme esfuerzo para sostener actividades que antes realizaba sin dificultad.
Cuándo consultar y cómo prepararse para la consulta
La recomendación de la Dra. Bortolotto es no esperar a que el cansancio se vuelva incapacitante. Si la fatiga persiste durante semanas, no mejora con el descanso o comienza a limitar la vida cotidiana, lo más conveniente es pedir una evaluación médica.
Antes de la consulta resulta útil anotar cuándo comenzaron los síntomas, cómo evolucionaron, qué actividades desencadenan mayor agotamiento, si existen dolores, trastornos del sueño, mareos, dificultades para concentrarse o pérdida de memoria, además de llevar estudios previos y la lista de medicamentos que se consumen. Ese registro puede facilitar el diagnóstico y evitar demoras innecesarias.
El mensaje final de la especialista apuntó a cambiar una idea muy instalada: sentirse permanentemente cansado no debería convertirse en una condición aceptada como parte inevitable de la vida.
Si el cuerpo deja de recuperarse con el descanso, si las actividades cotidianas requieren un esfuerzo cada vez mayor o si la energía disminuye al punto de modificar la rutina, conviene escuchar esa señal.
Porque detrás del cansancio pueden esconderse enfermedades tratables y, en algunos casos, condiciones crónicas que necesitan un abordaje específico para mejorar la calidad de vida.