Para prestar atención

¿Te sangran las encías cuando te cepillás? Por qué no conviene ignorarlo

Ver sangre al cepillarse los dientes es algo frecuente, pero no debería considerarse normal. La inflamación de las encías suele estar relacionada con la acumulación de placa bacteriana, aunque también puede tener otras causas. Qué señales observar, cuándo consultar y qué hábitos ayudan a cuidar la salud de la boca.