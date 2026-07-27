Hay movimientos que hacemos casi sin pensar hasta que un día dejan de resultar tan fáciles. Levantarse del piso después de jugar con los nietos, subir una escalera, ponerse de pie desde una silla baja o cargar las bolsas del supermercado son acciones cotidianas que requieren que distintos grupos musculares trabajen en conjunto.
¿Te cuesta levantarte del piso o subir escaleras? Puede ser una señal de pérdida de fuerza muscular
La disminución de la fuerza muscular puede tener distintas causas y conviene observar cuándo aparece, si progresa y cuánto afecta las actividades cotidianas.
Cuando estas tareas empiezan a costar más, muchas personas lo atribuyen a la edad, al cansancio o a haber dejado de hacer ejercicio. Sin embargo, una dificultad que se repite o aumenta con el tiempo merece atención.
La fuerza muscular no es solamente una cuestión de rendimiento deportivo. Está directamente relacionada con la capacidad de una persona para desenvolverse de manera independiente. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos (NIA) señala que la actividad física puede mejorar la función física y facilitar acciones diarias como levantarse de una silla o de la cama y desplazarse.
También advierte que la pérdida de masa, fuerza y función muscular —conocida como sarcopenia— puede asociarse con debilidad, fatiga y dificultad para ponerse de pie, caminar o subir escaleras.
Al notar una dificultad no significa necesariamente que exista una enfermedad grave ni que sea tarde para hacer algo. En muchos casos, identificar el problema a tiempo permite revisar hábitos, detectar causas tratables y comenzar un plan de actividad física adaptado a cada persona.
¿Qué puede significar que te cueste levantarte del piso?
Uno de los movimientos que mejor permite observar la fuerza de las piernas es levantarse del suelo. Para hacerlo se necesita coordinación, movilidad y fuerza en músculos de las piernas, las caderas y el tronco. Si una persona puede hacerlo con facilidad, probablemente cuenta con un nivel funcional adecuado para esa tarea. Si necesita apoyarse en un mueble, usar las manos o pedir ayuda, puede ser una señal de que algo cambió.
Lo mismo ocurre con las escaleras. Subir varios escalones exige que los músculos de las piernas generen fuerza de manera repetida. Sentir que cada vez cuesta más, necesitar detenerse con frecuencia o depender cada vez más del pasamanos puede ser una señal para prestar atención.
Esto no significa que exista un único "test" que permita diagnosticar un problema muscular. La dificultad para realizar estas actividades debe interpretarse teniendo en cuenta la edad, el nivel habitual de actividad física, el peso corporal, el estado de las articulaciones y la presencia de otras enfermedades.
Entre las causas posibles aparece, en primer lugar, la falta de actividad física. Cuando los músculos reciben poco estímulo durante períodos prolongados, pueden perder fuerza y capacidad funcional. Pasar muchas horas sentado, caminar poco y evitar sistemáticamente esfuerzos físicos puede contribuir a ese deterioro.
Otra posibilidad es la pérdida de masa muscular relacionada con el envejecimiento. La sarcopenia puede aparecer con mayor frecuencia en adultos mayores, aunque también puede afectar a personas de mediana edad. El NIA relaciona esta pérdida de masa, fuerza y función muscular con dificultades para ponerse de pie, caminar y subir escaleras. La falta de ejercicio y una alimentación inadecuada pueden aumentar el riesgo.
También pueden influir problemas en las articulaciones. El dolor o la rigidez en las rodillas, caderas o tobillos pueden hacer que una persona modifique la manera de moverse y termine utilizando menos determinados músculos. En estos casos, la dificultad no necesariamente se debe a una pérdida de fuerza aislada, sino a una combinación de dolor, limitación de movimiento y menor actividad.
Hay además otras causas que deben ser evaluadas por profesionales de la salud. Algunas enfermedades neurológicas, metabólicas o musculares pueden producir debilidad. Ciertos medicamentos también pueden estar relacionados con síntomas musculares. Por eso, cuando la pérdida de fuerza es persistente, inexplicable o aparece de manera localizada, no conviene asumir que se trata simplemente de "estar fuera de estado".
Las señales que conviene observar y cuándo consultar
Una pregunta útil es: ¿esto siempre me costó o antes podía hacerlo mejor?. El cambio respecto de la capacidad habitual puede ser más importante que la dificultad en sí misma.
Conviene consultar con un médico si la debilidad muscular es persistente, no tiene una explicación clara o comienza a interferir con actividades que antes se realizaban normalmente. También si la dificultad aumenta progresivamente o aparece en una zona concreta del cuerpo. Mayo Clinic recomienda una evaluación médica ante una debilidad persistente, inexplicable o localizada.
Hay situaciones que requieren atención más rápida. Una debilidad que aparece de manera repentina, especialmente si afecta un solo lado del cuerpo o se acompaña de adormecimiento, alteraciones de la visión o dificultades para hablar, puede ser una emergencia médica. En esos casos, no hay que esperar a que el síntoma desaparezca por sí solo.
También es importante consultar si la debilidad es tan intensa que dificulta actividades básicas de la vida diaria. La dificultad para caminar, ponerse de pie o moverse de manera segura puede aumentar el riesgo de caídas. El NIA señala que la debilidad y la pérdida de función muscular están vinculadas con un mayor riesgo de caídas y lesiones.
Otro dato para observar es la aparición de caídas frecuentes o tropiezos que antes no ocurrían. En estos casos, el problema puede no estar únicamente en la fuerza: también pueden intervenir el equilibrio, la visión, el dolor, algunos medicamentos o las condiciones del entorno.
La consulta médica permite determinar qué está ocurriendo y, si es necesario, solicitar estudios o derivar a profesionales como kinesiólogos o fisioterapeutas. La evaluación también ayuda a diferenciar entre una pérdida de fuerza real y otras situaciones, como cansancio, dolor o falta de aire que hacen que una persona reduzca su actividad.
¿Qué podés hacer para recuperar fuerza sin exigirte de más?
Si no existe una contraindicación médica, el entrenamiento de fuerza es una de las herramientas más importantes para mejorar la capacidad muscular. No hace falta comenzar levantando grandes pesos ni inscribirse necesariamente en un gimnasio.
La recomendación general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indica que los adultos deberían realizar actividades de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana. En las personas mayores, además, se recomienda combinar actividad aeróbica, ejercicios de fuerza y actividades que ayuden a mejorar el equilibrio.
Algunos ejercicios funcionales pueden adaptarse a distintos niveles de capacidad. Por ejemplo, levantarse y sentarse de una silla firme puede trabajar los músculos de las piernas y las caderas. Al principio, una persona puede utilizar los apoyabrazos o apoyarse de manera segura si lo necesita. Con el tiempo, y siempre que sea adecuado, puede intentar realizar el movimiento con menos ayuda.
Otros ejercicios posibles incluyen caminar, trabajar con bandas elásticas o realizar movimientos con el propio peso corporal. El NIA señala que el fortalecimiento muscular puede mejorar la función física y facilitar actividades como levantarse de una silla, subir escaleras y transportar las compras.
La clave está en la progresión. Si hace mucho tiempo que no realizás actividad física, empezar de golpe con una rutina intensa puede aumentar el riesgo de lesiones. Es preferible comenzar con movimientos sencillos, una frecuencia razonable y aumentar gradualmente la dificultad.
Si existe dolor articular, una enfermedad crónica, antecedentes de caídas o una pérdida importante de fuerza, lo más recomendable es consultar antes con un profesional para diseñar una rutina segura.
También es importante no olvidar la alimentación. Una dieta suficiente y equilibrada aporta los nutrientes que el organismo necesita para mantener los músculos, aunque ningún alimento por sí solo reemplaza el ejercicio de fuerza.
Una estrategia sencilla es observar durante algunas semanas cómo responde el cuerpo a las actividades cotidianas. ¿Podés levantarte de una silla sin usar las manos? ¿Subís las escaleras igual que hace seis meses? ¿Te cuesta cargar objetos que antes llevabas sin problemas? ¿Necesitás apoyarte más para mantener el equilibrio?
Estas preguntas no reemplazan una evaluación médica, pero pueden ayudar a detectar cambios.
La pérdida de fuerza muscular no debe asumirse automáticamente como una consecuencia inevitable de cumplir años. La actividad física regular puede ayudar a conservar la función y la independencia durante más tiempo. Para los adultos mayores, las recomendaciones actuales combinan actividad aeróbica, fortalecimiento muscular y ejercicios de equilibrio, adaptados a las capacidades y condiciones de salud de cada persona.
Por eso, si últimamente te cuesta levantarte del piso, subir escaleras o ponerte de pie desde una silla, prestá atención a la evolución. Si es algo nuevo, progresa o empieza a limitar tu vida diaria, vale la pena comentarlo en una consulta médica. Y si no existe una causa que impida ejercitarte, incorporar progresivamente ejercicios de fuerza puede ser una de las mejores decisiones para recuperar capacidad funcional.
La idea no es levantar más peso ni competir con nadie. Es poder seguir haciendo, con seguridad y autonomía, esas pequeñas cosas que forman parte de la vida cotidiana: levantarte, caminar, subir una escalera, cargar las compras o jugar con tus nietos. Porque muchas veces la fuerza muscular se nota recién cuando empieza a faltar, y prestar atención a esas primeras señales puede ser el primer paso para recuperarla.