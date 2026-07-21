¿Por qué me duele la espalda y la cintura? Causas, ejercicios y cuándo consultar

Aunque muchas veces mejora con medidas simples, existen síntomas que no conviene ignorar.

Una de las causas habituales del dolor lumbar es la sobrecarga muscular

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