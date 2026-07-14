¿Tenés gastritis y el ardor no se va? Las señales que no deberías ignorar y cómo aliviar los síntomas

El ardor que aparece después de comer

Muchas molestias digestivas mejoran con cambios en la alimentación

Mirá también

El placer de bajar un cambio: por qué el descanso también es una forma de cuidar la salud

Mirá también

La Generación Z considera que la adultez comienza cerca de los 27 años

Mirá también

Un estudio de Harvard de más de 80 años reveló cuál es el principal secreto de la felicidad

Mirá también

Esclerodermia: cuáles son los primeros síntomas y por qué es clave un diagnóstico temprano

Mirá también

TDAH en adultos: qué pasa cuando el diagnóstico llega demasiado tarde