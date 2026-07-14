El ardor que aparece después de comer, la sensación de pesadez, las náuseas o esa molestia persistente en la parte superior del abdomen son síntomas que muchas personas experimentan alguna vez.
¿Tenés gastritis y el ardor no se va? Las señales que no deberías ignorar y cómo aliviar los síntomas
El dolor o ardor en la boca del estómago suele asociarse con la gastritis, un problema frecuente que puede tener distintas causas. Aprender a reconocer los síntomas, evitar ciertos hábitos y consultar a tiempo puede marcar la diferencia para prevenir complicaciones.
En algunos casos se trata de una gastritis, una inflamación de la mucosa que recubre el estómago y que puede presentarse de forma aguda o crónica. Aunque suele relacionarse con el estrés o una mala alimentación, la realidad es que existen múltiples factores que pueden desencadenarla y no todos requieren el mismo tratamiento.
Por eso, conocer sus causas y saber cuándo consultar resulta fundamental.
¿Qué es la gastritis y por qué aparece?
La gastritis es la inflamación del revestimiento interno del estómago. Esa capa tiene la función de proteger al órgano de los ácidos que participan en la digestión. Cuando esa barrera se altera, el ácido puede irritar la mucosa y provocar diferentes molestias.
No todas las gastritis tienen el mismo origen. Algunas aparecen de manera repentina y duran pocos días, mientras que otras se desarrollan lentamente y pueden mantenerse durante meses o incluso años si no reciben tratamiento.
Entre las causas más frecuentes se encuentran:
La infección por la bacteria Helicobacter pylori, una de las principales responsables de la gastritis crónica.
El consumo prolongado de medicamentos antiinflamatorios, como ibuprofeno, diclofenac o naproxeno.
El consumo excesivo de alcohol.
El tabaquismo.
Algunas enfermedades autoinmunes.
El reflujo de bilis hacia el estómago.
El estrés físico intenso asociado a cirugías, infecciones graves o internaciones prolongadas.
Aunque durante años se creyó que el estrés cotidiano era el principal responsable, hoy se sabe que por sí solo rara vez provoca gastritis. Sin embargo, puede favorecer hábitos poco saludables, como comer de manera desordenada, fumar más o aumentar el consumo de café y alcohol, que sí pueden empeorar los síntomas.
Los síntomas más comunes
La gastritis no siempre produce molestias. De hecho, muchas personas descubren que la padecen durante estudios realizados por otros motivos.
Cuando aparecen síntomas, los más frecuentes son:
Ardor o dolor en la parte superior del abdomen.
Sensación de quemazón después de comer.
Pesadez estomacal.
Inflamación abdominal.
Eructos frecuentes.
Náuseas.
Vómitos.
Pérdida del apetito.
Sensación de llenarse rápidamente con pequeñas cantidades de comida.
En algunas personas, las molestias aumentan después de consumir alimentos muy condimentados, bebidas alcohólicas, comidas abundantes o café.
También es habitual que el dolor aparezca en ayunas y disminuya temporalmente después de comer, aunque esto puede variar según la causa de la gastritis.
¿Cuándo hay que consultar al médico?
Muchas molestias digestivas mejoran con cambios en la alimentación, pero si los síntomas persisten durante varios días o se repiten con frecuencia, es importante consultar con un profesional.
El médico puede indicar estudios para determinar la causa del problema. Entre ellos, una endoscopia digestiva alta permite observar directamente el estado del estómago y, si es necesario, tomar muestras para detectar la presencia de Helicobacter pylori.
No es recomendable automedicarse durante largos períodos con protectores gástricos sin conocer el origen de las molestias. Si bien estos medicamentos alivian el dolor, también pueden enmascarar enfermedades que requieren otro tratamiento.
Señales de alerta que no conviene pasar por alto
Existen síntomas que requieren atención médica lo antes posible porque pueden indicar una complicación o una enfermedad diferente.
Se recomienda consultar de inmediato si aparecen:
Vómitos con sangre.
Materia fecal negra o muy oscura.
Dolor abdominal intenso que no mejora.
Dificultad para tragar.
Pérdida de peso sin explicación.
Anemia detectada en análisis.
Vómitos persistentes.
Debilidad importante o mareos.
Estos signos pueden estar relacionados con una hemorragia digestiva, una úlcera u otras enfermedades que necesitan un diagnóstico rápido.
La alimentación puede ayudar, pero no reemplaza el tratamiento
No existe una dieta única para todas las personas con gastritis. Sin embargo, algunos cambios en los hábitos alimentarios suelen disminuir las molestias.
Entre las recomendaciones más habituales se encuentran:
Comer porciones pequeñas varias veces al día.
Evitar permanecer muchas horas en ayunas.
Masticar lentamente.
Reducir las comidas muy grasas o muy condimentadas si provocan síntomas.
Disminuir el consumo de alcohol.
Limitar el café y otras bebidas con cafeína cuando generan molestias.
Evitar acostarse inmediatamente después de comer.
Mantener una adecuada hidratación.
También es útil llevar un registro de los alimentos que desencadenan síntomas. No todas las personas reaccionan igual y conocer qué comidas generan molestias permite personalizar la alimentación sin eliminar alimentos innecesariamente.
El tratamiento depende de la causa
El tratamiento no siempre consiste únicamente en tomar un protector gástrico.
Si la gastritis está producida por Helicobacter pylori, el médico indicará un tratamiento con antibióticos junto con medicamentos que disminuyen la producción de ácido.
Cuando la inflamación está relacionada con antiinflamatorios, puede ser necesario suspender o reemplazar esos medicamentos bajo indicación médica.
En otros casos se utilizan inhibidores de la bomba de protones, antiácidos u otros fármacos para favorecer la recuperación de la mucosa del estómago.
La automedicación prolongada no es aconsejable. Algunos medicamentos pueden tener efectos adversos si se utilizan durante mucho tiempo sin control profesional.
Hábitos cotidianos que ayudan a prevenir nuevos episodios
Aunque no todas las gastritis pueden prevenirse, incorporar algunos hábitos saludables reduce el riesgo de sufrir nuevos episodios.
Algunas medidas sencillas incluyen:
Evitar fumar.
Moderar el consumo de bebidas alcohólicas.
No tomar antiinflamatorios sin indicación médica o durante períodos prolongados.
Mantener horarios regulares para las comidas.
Dormir las horas necesarias.
Realizar actividad física de forma habitual.
Buscar estrategias para manejar el estrés, como caminar, hacer ejercicios de respiración o practicar actividades recreativas.
También es importante no normalizar el dolor de estómago. Muchas personas conviven durante meses con molestias digestivas pensando que son consecuencia de "los nervios" o de una comida pesada. Sin embargo, cuando los síntomas se repiten o afectan la calidad de vida, una consulta médica permite identificar la causa y recibir el tratamiento adecuado.
La gastritis suele tener buen pronóstico cuando se diagnostica a tiempo. Escuchar las señales del cuerpo, evitar la automedicación y adoptar hábitos saludables son pasos fundamentales para cuidar la salud digestiva y prevenir complicaciones futuras.