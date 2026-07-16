Alimentación saludable

Sal yodada o sal común: cuál recomiendan los endocrinólogos y cómo elegir la mejor opción

La sal yodada aporta un mineral esencial para el correcto funcionamiento de la tiroides y continúa siendo la alternativa aconsejada por especialistas y organismos internacionales. Sin embargo, el principal desafío sigue siendo reducir la cantidad de sal que se consume cada día.