Crianza

¿Por qué a los chicos les cuesta dejar el celular? La explicación de una especialista

La periodista científica y antropóloga Michaeleen Doucleff sostiene que las aplicaciones y las redes sociales están diseñadas para captar la atención del cerebro de una forma similar a los alimentos ultraprocesados. Qué pueden hacer las familias para recuperar el equilibrio sin prohibiciones extremas.