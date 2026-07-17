Salud

¿Por qué se me cae el cabello? Las causas más comunes y las señales que no deberías ignorar

Perder entre 50 y 100 cabellos por día es un proceso normal, pero cuando la caída aumenta, aparecen zonas con menos densidad o el pelo tarda en recuperarse, puede ser una señal de que algo no está funcionando bien en el organismo. Qué factores pueden provocarlo, cuándo preocuparse y qué recomiendan los especialistas.