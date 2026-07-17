La escena es cotidiana: el cepillo queda lleno de pelos, el desagüe de la ducha acumula más cabellos de lo habitual o la almohada amanece con mechones que antes no estaban. En muchos casos, la preocupación aparece de inmediato. ¿Es normal? ¿Se trata de una caída pasajera o de un problema de salud?
¿Por qué se me cae el cabello? Las causas más comunes y las señales que no deberías ignorar
Perder entre 50 y 100 cabellos por día es un proceso normal, pero cuando la caída aumenta, aparecen zonas con menos densidad o el pelo tarda en recuperarse, puede ser una señal de que algo no está funcionando bien en el organismo. Qué factores pueden provocarlo, cuándo preocuparse y qué recomiendan los especialistas.
La respuesta depende de múltiples factores. La caída del cabello no siempre indica una enfermedad, pero tampoco conviene minimizarla cuando se prolonga en el tiempo o se acompaña de otros síntomas. En la mayoría de los casos, identificar la causa permite iniciar un tratamiento adecuado y evitar que el problema avance.
¿Por qué se cae el cabello? Las causas más frecuentes
El cabello tiene un ciclo natural compuesto por tres etapas: crecimiento, reposo y caída. Cada folículo piloso atraviesa este proceso de manera independiente, por eso es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día sin que esto afecte la cantidad total de pelo.
Sin embargo, distintos factores pueden alterar ese equilibrio y provocar una caída más intensa.
Estrés físico o emocional
Una cirugía, una enfermedad con fiebre alta, un accidente, un duelo, una separación o períodos prolongados de ansiedad pueden desencadenar una caída difusa del cabello conocida como efluvio telógeno. Generalmente aparece entre dos y tres meses después del episodio que actuó como desencadenante.
Cambios hormonales
El embarazo, el posparto, la menopausia y los trastornos de la tiroides suelen modificar el ciclo del cabello. También pueden influir enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico.
Déficit nutricionales
La falta de hierro, vitamina D, vitamina B12, zinc o proteínas puede reflejarse en un cabello más débil y con mayor caída. Las dietas muy restrictivas o la pérdida rápida de peso también representan un factor de riesgo.
Factores hereditarios
La alopecia androgenética es la causa más frecuente de pérdida progresiva del cabello tanto en hombres como en mujeres. En ellos suele comenzar con entradas pronunciadas y disminución del pelo en la coronilla. En las mujeres es habitual que se observe un afinamiento progresivo del cabello en la parte superior de la cabeza.
Enfermedades del cuero cabelludo
Hongos, psoriasis, dermatitis seborreica o procesos inflamatorios pueden afectar el crecimiento del cabello y favorecer su caída.
Medicamentos
Algunos tratamientos para la hipertensión, enfermedades autoinmunes, depresión, anticoagulantes o quimioterapia pueden provocar pérdida del cabello como efecto secundario.
Las señales de alerta que no conviene pasar por alto
No toda caída del cabello requiere un tratamiento médico, pero existen situaciones que justifican una consulta.
Entre las principales señales de alerta se encuentran:
La caída dura más de tres meses.
Aparecen zonas sin cabello o placas redondeadas.
El pelo se vuelve visiblemente más fino.
La caída ocurre de forma muy brusca.
Se acompaña de picazón intensa, dolor o lesiones en el cuero cabelludo.
También aparecen cambios en las uñas o en la piel.
Hay pérdida de peso sin explicación, cansancio excesivo o alteraciones menstruales.
Cuando estos síntomas aparecen, es importante no automedicarse ni recurrir a productos milagrosos que prometen resultados rápidos sin respaldo científico.
¿Cuándo consultar al médico?
Los dermatólogos recomiendan pedir un turno cuando la caída supera los tres meses, se observa una disminución evidente del volumen del cabello o aparecen síntomas asociados.
El profesional realizará un interrogatorio sobre antecedentes familiares, alimentación, enfermedades recientes, medicamentos y hábitos de cuidado del cabello. En algunos casos solicitará estudios de laboratorio para descartar anemia, alteraciones hormonales o déficits vitamínicos.
Mientras más temprano se identifica la causa, mayores son las posibilidades de recuperar el crecimiento normal del cabello.
Cinco errores frecuentes que pueden empeorar la caída
Muchas personas, impulsadas por la preocupación, adoptan medidas que terminan siendo contraproducentes.
Entre los errores más habituales figuran:
Cambiar constantemente de shampoo esperando resultados inmediatos.
Comprar suplementos sin indicación médica.
Realizar dietas muy restrictivas.
Abusar de planchitas, secadores o tratamientos químicos.
Confiar en productos promocionados en redes sociales sin evidencia científica.
Los especialistas recuerdan que ningún shampoo puede detener por sí solo una alopecia causada por problemas hormonales, nutricionales o genéticos.
Qué hábitos ayudan a cuidar el cabello
Aunque no existe una fórmula mágica para evitar la caída, algunos hábitos pueden contribuir a mantener un cuero cabelludo saludable.
Entre las recomendaciones más importantes se destacan:
Consumir una alimentación equilibrada rica en proteínas, frutas, verduras y legumbres.
Mantener buenos niveles de hierro y vitamina D cuando el médico lo indique.
Dormir entre siete y ocho horas por noche.
Practicar actividad física de manera regular.
Aprender técnicas para controlar el estrés.
Evitar peinados excesivamente tirantes.
Proteger el cuero cabelludo del sol.
No fumar.
También es importante recordar que el cabello necesita tiempo para recuperarse. Incluso cuando la causa ya fue corregida, pueden pasar entre tres y seis meses hasta observar una mejoría visible.