Salus y bienestar

¿Te pican las piernas después de bañarte? Estas son las causas más frecuentes y qué podés hacer

La picazón que aparece después de una ducha es un problema más común de lo que parece. En muchos casos se relaciona con la piel seca, el agua demasiado caliente o los productos utilizados durante el baño, pero cuando se repite, es intensa o aparece sin lesiones visibles también puede tener otras causas que conviene evaluar.