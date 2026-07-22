Efemérides

Día Mundial del Cerebro: curiosidades y claves fundamentales para cuidar nuestra "supercomputadora"

Cada 22 de julio se conmemora esta fecha clave impulsada por la Federación Mundial de Neurología. Qué revela la ciencia sobre su consumo de energía, su fragilidad y los hábitos diarios que marcan la diferencia para prevenir el deterioro cognitivo.