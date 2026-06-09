Avances en neurociencia

Alzheimer: una innovadora técnica quirúrgica abre una nueva vía de tratamiento en pacientes en fase inicial

Un equipo de investigadores presentó resultados alentadores de una intervención cerebral mínimamente invasiva destinada a mejorar el drenaje de sustancias asociadas al deterioro cognitivo. El procedimiento se encuentra en etapa experimental y podría ampliar las opciones terapéuticas para las primeras fases de la enfermedad.