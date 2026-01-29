Día Mundial del Rompecabezas: por qué armar puzzles es un aliado clave para la salud mental

Cada 29 de enero se conmemora el Día Mundial del Rompecabezas, una fecha que invita a poner en valor este juego milenario que, lejos de ser solo entretenimiento, se convirtió en una herramienta reconocida por la neurociencia para estimular la memoria, la atención y la salud emocional en todas las edades.
Una efeméride que une juego y ciencia
El Día Mundial del Rompecabezas se celebra cada 29 de enero con el objetivo de promover los beneficios cognitivos y sociales de esta actividad. La fecha busca destacar el impacto positivo de los puzzles tanto en niños como en adultos y personas mayores, especialmente en un contexto donde el cuidado de la salud mental ocupa un lugar central en la agenda pública.
Lejos de ser un pasatiempo solitario, el rompecabezas se transformó en una práctica transversal que convoca a familias, escuelas y espacios terapéuticos.
Especialistas destacan que no existe una edad límite para incorporar esta actividad, siempre que el nivel de dificultad se adecue a las capacidades del jugador.
Qué ocurre en el cerebro cuando armamos un rompecabezas
Diversos estudios en neurociencia y psicología cognitiva señalan que armar rompecabezas activa simultáneamente ambos hemisferios cerebrales. El izquierdo trabaja sobre la lógica y el análisis, mientras que el derecho se enfoca en la percepción visual y la creatividad.
Este proceso favorece:
La memoria a corto y largo plazo
La concentración sostenida
La capacidad de resolución de problemas
La coordinación visomotora
Además, se asocia a la liberación de dopamina, neurotransmisor vinculado al placer y la motivación.
Beneficios según la edad
En la infancia, los rompecabezas contribuyen al desarrollo del lenguaje, la noción espacial y la tolerancia a la frustración.
En la adultez, ayudan a reducir el estrés y mejoran la atención.
En personas mayores, se los considera una herramienta preventiva frente al deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer.
De juego doméstico a competencia internacional
En las últimas décadas, el rompecabezas dejó de ser solo un objeto hogareño para convertirse en disciplina competitiva. Existen torneos nacionales e internacionales donde se premia la velocidad y la precisión, y comunidades online que comparten técnicas y desafíos.
Este fenómeno global reafirma su vigencia cultural y su capacidad para adaptarse a nuevas generaciones.
A diferencia de otras actividades cognitivas, el rompecabezas no requiere tecnología, grandes inversiones ni formación previa. Basta una mesa, piezas sueltas y tiempo. Esa simplicidad es, justamente, parte de su potencia terapéutica.
En un mundo dominado por la inmediatez digital, el rompecabezas propone lo contrario: pausa, paciencia y pensamiento profundo. Cada 29 de enero, el Día Mundial del Rompecabezas recuerda que jugar también puede ser una forma de cuidar el cerebro y fortalecer los vínculos.