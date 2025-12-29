Últimas investigaciones

Movimiento y cerebro: cómo la mente influye en la percepción del esfuerzo

Estudios recientes muestran que la percepción del esfuerzo al hacer ejercicio depende tanto del cuerpo como del cerebro. Investigaciones señalan que modificar señales sensoriales puede cambiar la forma en que el cerebro interpreta el esfuerzo, con implicancias para mejorar la adherencia al ejercicio.