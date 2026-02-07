Visibilidad y diagnóstico

Síntomas de la enfermedad de Ménière: cómo identificar el vértigo y los zumbidos

En el marco del Día Mundial de esta patología, especialistas advierten sobre la importancia de un diagnóstico temprano. Se trata de un trastorno del oído interno que afecta el equilibrio y la audición, impactando profundamente en la calidad de vida de quienes la padecen. Estrategias para identificar los síntomas y los avances en el tratamiento.