Procrastinación: ¿por qué postergás incluso lo que querés hacer?

Dejar para mañana una tarea, un trámite o incluso un proyecto que nos entusiasma no siempre es falta de voluntad

Lo curioso es que la procrastinación no siempre aparece frente a tareas desagradables

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