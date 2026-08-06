Prevención

¿Podés tener prediabetes sin saberlo? Los síntomas silenciosos y cómo evitar que se convierta en diabetes

Millones de personas conviven con niveles elevados de azúcar en sangre sin presentar síntomas evidentes. Detectar la prediabetes a tiempo permite frenar su avance con cambios en los hábitos y reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones.