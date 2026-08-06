Sentirse cansado todo el tiempo, tener más sed de lo habitual o notar que el peso cambia sin una explicación clara suele atribuirse al estrés, la falta de descanso o el ritmo de vida. Sin embargo, en algunos casos esas señales pueden ser la antesala de un problema de salud que avanza de manera silenciosa: la prediabetes.
¿Podés tener prediabetes sin saberlo? Los síntomas silenciosos y cómo evitar que se convierta en diabetes
Millones de personas conviven con niveles elevados de azúcar en sangre sin presentar síntomas evidentes. Detectar la prediabetes a tiempo permite frenar su avance con cambios en los hábitos y reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones.
A diferencia de otras enfermedades, existe una oportunidad real para revertirla si se detecta a tiempo y se actúa antes de que evolucione hacia una diabetes tipo 2.
¿Qué es la prediabetes y por qué cada vez preocupa más?
La prediabetes es una condición en la que los niveles de glucosa (azúcar) en sangre son más altos de lo normal, pero todavía no alcanzan los valores necesarios para diagnosticar diabetes.
Aunque muchas personas nunca escucharon este término hasta que un análisis de sangre mostró una alteración, los especialistas coinciden en que representa una señal de advertencia.
Significa que el organismo ya comenzó a tener dificultades para utilizar correctamente la insulina, la hormona encargada de permitir que la glucosa ingrese a las células para transformarse en energía.
El problema es que, en la mayoría de los casos, la prediabetes no produce síntomas claros. Por eso suele descubrirse durante un chequeo de rutina o cuando el médico solicita estudios por otro motivo.
En Argentina, al igual que ocurre en gran parte del mundo, el aumento del sobrepeso, el sedentarismo y los hábitos alimentarios poco saludables hicieron que esta condición sea cada vez más frecuente, incluso en adultos jóvenes.
Lo más importante es que la prediabetes no significa que una persona necesariamente vaya a desarrollar diabetes. Detectarla temprano brinda una oportunidad para modificar el curso de la enfermedad mediante cambios en el estilo de vida.
Las señales que muchas personas pasan por alto
Uno de los mayores desafíos es que la prediabetes puede avanzar durante años sin generar molestias.
Sin embargo, algunas personas comienzan a notar cambios que merecen una consulta médica, especialmente cuando aparecen varios al mismo tiempo.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:
Cansancio persistente, incluso después de dormir bien.
Sed constante.
Necesidad de orinar con mayor frecuencia.
Hambre poco tiempo después de comer.
Visión borrosa ocasional.
Cicatrización más lenta de heridas.
Oscurecimiento de la piel en cuello, axilas o ingles (acantosis nigricans), un signo que puede asociarse con resistencia a la insulina.
También es posible que no exista ningún síntoma. En esos casos, el diagnóstico depende exclusivamente de los análisis de laboratorio.
Por eso los controles médicos periódicos cobran un papel fundamental, especialmente después de los 40 años o antes si existen factores de riesgo.
¿Quiénes tienen más posibilidades de desarrollar prediabetes?
Hay situaciones que aumentan significativamente la probabilidad de presentar esta alteración metabólica.
Entre ellas se destacan:
Sobrepeso u obesidad, especialmente cuando la grasa se acumula en el abdomen.
Sedentarismo.
Antecedentes familiares de diabetes tipo 2.
Hipertensión arterial.
Colesterol o triglicéridos elevados.
Haber tenido diabetes durante el embarazo.
Síndrome de ovario poliquístico.
Edad mayor de 45 años, aunque cada vez se diagnostican más casos en personas jóvenes.
Cuantos más factores de riesgo reúne una persona, mayor es la importancia de realizar controles periódicos de glucemia.
¿Cuándo conviene consultar al médico?
No hace falta esperar a sentirse mal para pedir un turno.
Los especialistas recomiendan consultar si:
Un análisis mostró glucosa elevada.
Existe un antecedente familiar de diabetes.
Hay exceso de peso.
Se realiza poca actividad física.
Aparecen algunos de los síntomas mencionados.
La presión arterial o el colesterol están elevados.
Generalmente el médico solicitará estudios como glucemia en ayunas, hemoglobina glicosilada o una prueba de tolerancia a la glucosa para confirmar o descartar el diagnóstico.
Cuanto antes se identifique el problema, mayores serán las posibilidades de revertirlo.
¿Se puede prevenir la diabetes?
En muchos casos, sí. Diversas investigaciones demostraron que modificar algunos hábitos cotidianos puede reducir de manera importante el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
Los especialistas suelen recomendar:
Mantener un peso saludable. Incluso una reducción moderada del peso corporal mejora la sensibilidad a la insulina.
Realizar actividad física. Caminar, andar en bicicleta, nadar o cualquier ejercicio aeróbico practicado de forma regular ayuda a controlar la glucosa.
Elegir una alimentación equilibrada. Priorizar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y proteínas magras, limitando el consumo de bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados y harinas refinadas.
Dormir bien. La falta de descanso también altera el metabolismo y favorece la resistencia a la insulina.
No fumar. El tabaquismo incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.
Controlar la presión y el colesterol. La prediabetes suele formar parte de un conjunto de factores que aumentan el riesgo cardiovascular.
Cinco cambios simples que podés empezar hoy
La prevención no siempre requiere transformaciones drásticas. Muchas veces, pequeños cambios sostenidos generan un gran impacto con el paso del tiempo.
Cambiá las bebidas azucaradas por agua.
Sumá al menos 30 minutos de caminata la mayoría de los días.
Incorporá verduras en el almuerzo y la cena.
Evitá pasar muchas horas sentado sin levantarte.
Realizá un chequeo médico anual, aunque te sientas bien.
La oportunidad está antes del diagnóstico de diabetes
La prediabetes suele pasar inadvertida porque no duele, no limita las actividades diarias y, en muchos casos, no provoca síntomas. Sin embargo, justamente por ese carácter silencioso merece atención.
Conocer los factores de riesgo, reconocer las señales de alerta y realizar controles médicos cuando corresponda puede marcar una diferencia importante. Detectarla a tiempo brinda la posibilidad de actuar antes de que aparezcan complicaciones y, en muchos casos, evitar que la enfermedad progrese.