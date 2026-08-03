Las manos hablan de nosotros. Están expuestas al frío, al calor, al agua, a los productos de limpieza y al paso del tiempo. Pero muchas veces son las uñas las que primero muestran que algo cambió. Si se rompen apenas crecen, se parten en capas o presentan una textura diferente, es normal preguntarse si se trata de un problema estético o de una señal de alerta. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, las uñas frágiles tienen solución cuando se identifica la causa.
¿Por qué tenés las uñas frágiles? Las causas más comunes y qué podés hacer para fortalecerlas
¿Se te quiebran con facilidad, se descaman o parecen no crecer nunca? Las uñas frágiles son una consulta frecuente y, aunque muchas veces se relacionan con el uso de productos de limpieza o esmaltes, también pueden ser una señal de que algo no está funcionando bien en el organismo
¿Por qué las uñas se vuelven frágiles?
Las uñas están formadas principalmente por queratina, una proteína que también integra el cabello y la capa más superficial de la piel. Para mantenerse fuertes necesitan un crecimiento saludable, buena hidratación y un adecuado aporte de nutrientes.
Sin embargo, distintos factores pueden alterar ese equilibrio y hacer que pierdan resistencia.
Una de las causas más frecuentes es el contacto repetido con el agua. Aunque parezca contradictorio, mojar y secar las manos muchas veces al día provoca que la uña se expanda y luego se contraiga de manera constante. Ese proceso termina debilitando su estructura y favorece que se parta o se descame.
A esto se suma el uso cotidiano de detergentes, lavandina, desengrasantes y otros productos químicos que eliminan la grasa natural que protege tanto la piel como las uñas.
Las manicuras frecuentes también pueden influir. El uso permanente de esmaltes semipermanentes, geles, acrílicos o removedores con acetona puede volverlas más quebradizas si no se respetan los tiempos de descanso o si la extracción se realiza de forma incorrecta.
Pero no todo depende de factores externos. En algunos casos, las uñas frágiles pueden reflejar una alimentación poco equilibrada, deficiencias de hierro, zinc o determinadas vitaminas, alteraciones de la glándula tiroides, enfermedades de la piel como la psoriasis o simplemente el envejecimiento natural.
Los hábitos cotidianos que pueden debilitarlas sin que lo notes
Muchas personas cuidan sus uñas con esmaltes fortalecedores, pero mantienen costumbres que las dañan todos los días.
Entre los hábitos más comunes que afectan su salud se encuentran:
Lavar platos o limpiar sin usar guantes.
Mantener las manos húmedas durante largos períodos.
Utilizar las uñas para abrir envases o raspar superficies.
Morderse las uñas o retirar las cutículas de forma agresiva.
Limarlas siempre en el mismo sentido de manera incorrecta.
Cambiar el esmalte muy seguido utilizando acetona.
No hidratar las manos después del lavado.
También influye la alimentación. Las dietas muy restrictivas o pobres en proteínas pueden repercutir en el crecimiento de uñas más débiles y finas.
¿Qué cambios pueden indicar que algo no está bien?
No todas las alteraciones tienen el mismo significado. Algunas responden al desgaste cotidiano y otras merecen una consulta médica.
Los especialistas aconsejan prestar atención si aparecen:
Uñas que se parten o descaman constantemente.
Surcos muy marcados.
Cambios de color que no desaparecen con el crecimiento.
Manchas oscuras o negras.
Engrosamiento progresivo.
Deformaciones importantes.
Separación de la uña de la piel.
Dolor, inflamación o secreción alrededor de la uña.
Si bien muchas de estas alteraciones pueden deberse a traumatismos o infecciones por hongos, también existen enfermedades generales que pueden manifestarse inicialmente en las uñas.
Por ejemplo, una anemia por déficit de hierro puede hacer que se vuelvan muy finas e incluso adopten una forma cóncava, mientras que algunas enfermedades de la tiroides pueden alterar su crecimiento.
¿Cómo fortalecer las uñas de forma saludable?
No existen productos milagrosos capaces de transformar unas uñas débiles en pocos días. Como las uñas crecen lentamente —en promedio unos tres milímetros por mes en las manos— cualquier mejoría llevará tiempo.
Los dermatólogos recomiendan comenzar por medidas simples que sí tienen respaldo científico.
Entre ellas:
Usar guantes para lavar platos, limpiar o manipular productos químicos.
Aplicar crema hidratante en las manos varias veces al día, especialmente después del lavado. También es útil colocar aceite o crema sobre las cutículas.
Mantener una alimentación equilibrada, rica en proteínas, frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales.
Evitar retirar las cutículas, ya que funcionan como una barrera natural frente a bacterias y hongos.
Descansar del esmalte algunos días entre una aplicación y otra, especialmente si se utilizan sistemas semipermanentes.
Limar correctamente para evitar que los bordes se abran en capas.
No utilizar las uñas como herramientas, una costumbre muy frecuente que genera microfracturas.
En algunos casos específicos, el médico puede indicar suplementos, pero solo cuando existe una deficiencia comprobada. La biotina, por ejemplo, puede resultar útil en determinadas personas, aunque no se recomienda tomarla sin evaluación profesional.
¿Cuándo conviene consultar al dermatólogo?
Muchas personas naturalizan que las uñas se rompan con facilidad y retrasan la consulta durante meses.
Sin embargo, es recomendable acudir al médico si:
La fragilidad persiste pese a cambiar los hábitos.
Solo una uña presenta cambios llamativos.
Aparece una mancha negra o marrón que no desaparece.
Hay dolor, inflamación o secreción.
Se sospecha una infección por hongos.
Las alteraciones se acompañan de caída del cabello, cansancio intenso, pérdida de peso o cambios en la piel.
El dermatólogo puede evaluar si el problema se limita a la uña o si es necesario solicitar estudios para descartar enfermedades generales.
Las uñas también hablan de la salud
Aunque solemos prestarles atención solo por una cuestión estética, las uñas pueden ofrecer información valiosa sobre el estado del organismo. Observar cambios en su color, forma o resistencia no significa pensar automáticamente en una enfermedad, pero sí puede ser una oportunidad para revisar hábitos y consultar cuando algo no evoluciona como debería.
La mayoría de las uñas frágiles mejoran con cuidados simples y constantes. Protegerlas del exceso de agua y productos químicos, mantener una alimentación equilibrada e hidratar las manos de manera habitual son medidas que, con el paso de las semanas, pueden marcar una diferencia.
Porque unas uñas fuertes no dependen únicamente de un buen esmalte: son el reflejo de una combinación de buenos hábitos, cuidado diario y una salud general bien atendida.