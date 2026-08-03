Para prestar atención

¿Por qué tenés las uñas frágiles? Las causas más comunes y qué podés hacer para fortalecerlas

¿Se te quiebran con facilidad, se descaman o parecen no crecer nunca? Las uñas frágiles son una consulta frecuente y, aunque muchas veces se relacionan con el uso de productos de limpieza o esmaltes, también pueden ser una señal de que algo no está funcionando bien en el organismo