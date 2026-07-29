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¿Te cuesta enfocar después de usar la computadora? Cómo cuidar la vista y evitar la fatiga visual

Si después de varias horas frente a una pantalla sentís que las letras se vuelven borrosas, necesitás alejar el celular para enfocar o terminás el día con los ojos secos, cansados o con dolor de cabeza, no sos el único. La fatiga visual digital es frecuente y algunos cambios simples en la rutina pueden ayudar a aliviar las molestias y proteger la comodidad visual.