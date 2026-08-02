Cardiomiopatía de Takotsubo

El síndrome del corazón roto existe: un cardiólogo explicó qué ocurre tras una emoción extrema

El especialista Francisco Haeffeli detalló cómo la liberación de ciertas sustancias en el organismo puede alterar temporalmente la función cardíaca y cuáles son los síntomas que requieren atención médica.