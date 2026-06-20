El mundo del fútbol se conmovió este sábado ante las precisiones sobre la salud de Fernando Gago. El actual director técnico de la Universidad de Chile sufrió un infarto agudo de miocardio tras dirigir un partido por el torneo local y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en una clínica privada de Santiago de Chile. Si bien el episodio generó honda preocupación tanto en el país trasandino como en Argentina, el último parte médico oficial trajo un alivio respecto de su inmediata evolución y su estado general.
El parte médico de Fernando Gago tras ser operado de urgencia por un “infarto agudo”
El entrenador argentino fue hospitalizado de urgencia en Santiago por un problema cardíaco. Su salud evoluciona favorablemente tras la operación.
Un diagnóstico complejo en la madrugada chilena
El entrenador de 40 años completó los 90 minutos en el banco de suplentes durante la victoria de su equipo ante O'Higgins por 2-0 en el Estadio Nacional. Sin embargo, los síntomas de una severa descompensación cardíaca —que ya arrastraba de manera leve desde la mañana de ese día— se agudizaron tras el encuentro, forzando su internación en horas de la madrugada.
La Clínica Alemana de Santiago, lugar donde permanece alojado el ex DT de Racing y Boca, emitió el primer parte oficial que detalla minuciosamente las causas del episodio:
'La Clínica Alemana informa que el paciente Fernando Rubén Gago ingresó en la madrugada presentando un infarto agudo al miocardio. Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón.'
Ante este diagnóstico crítico, el equipo de cardiología intervencionista actuó con celeridad: 'Se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal', explicaron los especialistas en el texto de difusión pública.
Los indicios en la sala de conferencias
Ls imágenes televisivas de la posterior conferencia de prensa adquirieron una connotación dramática. Quienes siguieron la habitual rueda de prensa pospartido notaron marcados gestos de incomodidad corporal, respiración entrecortada y sutiles movimientos de opresión en la zona del pecho por parte del director técnico. Lo que en un primer momento pareció un simple cansancio físico o la lógica tensión del juego, terminó siendo la antesala de la obstrucción arterial.
Desde la dirigencia de la Universidad de Chile —institución a la que arribó en marzo de este año tras su paso por el Necaxa de México— destacaron el enorme profesionalismo del estratega argentino, aunque admitieron el impacto de verlo dirigir en esas condiciones. En las últimas horas, las autoridades del club confirmaron que, mientras el entrenador se recupera, su ayudante técnico y excompañero en la Selección Argentina, Fabricio Coloccini, asumirá de forma interina la conducción del plantel profesional para afrontar el próximo compromiso ante Santiago Wanderers por la Copa Chile.
Buen ánimo y rehabilitación en el horizonte
Pese a la magnitud de la dolencia coronaria, las novedades que trascienden desde Santiago son alentadoras respecto al postoperatorio inmediato. El centro médico remarcó que el director técnico se encuentra lúcido y con una actitud positiva frente al tratamiento: 'El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física'.
Por el momento, no se han fijado plazos definitivos para el retorno de Fernando Gago a la dirección de campo del primer equipo. La prioridad absoluta de la entidad laica y de su entorno familiar es su salud. El ambiente deportivo, mientras tanto, aguarda con prudencia una evolución sostenida que le permita dejar la unidad de cuidados críticos y regresar a la normalidad de sus funciones.