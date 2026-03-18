Fernando Gago quedó a un paso de dirigir a Universidad de Chile

Fernando Gago quedó muy cerca de asumir un nuevo desafío en su carrera como entrenador. A casi un año de su salida de Boca, el ex mediocampista aparece como el elegido para tomar la conducción de Universidad de Chile, uno de los clubes más importantes y populares del país trasandino.
La situación todavía no fue oficializada por la institución, pero distintos medios chilenos coinciden en que el directorio de Azul Azul ya definió avanzar por el argentino. El paso siguiente es cerrar la negociación para que “Pintita” se convierta en el reemplazante de Francisco Meneghini.
En Chile, la información apunta a que la dirigencia de Universidad de Chile ya aprobó el nombre de Gago en una reunión extraordinaria. A partir de esa decisión, el gerente deportivo quedó encargado de terminar las conversaciones con el entrenador y su entorno.
Por eso, más que una simple versión, el escenario actual es el de una definición política ya tomada por el club. Lo que resta es la firma del acuerdo y el anuncio formal, algo que todavía no ocurrió y que obliga a mantener cautela en la redacción del caso.
El sexto club en la carrera de Gago
Si se concreta, Universidad de Chile será la sexta experiencia de Gago como director técnico. Su recorrido comenzó en Aldosivi, siguió en Racing, pasó por Chivas de Guadalajara y Boca, y tuvo como última estación a Necaxa, en México.
Ese recorrido fue construyendo un perfil de entrenador joven, con una idea de juego marcada y resultados desparejos. En Racing consiguió títulos, mientras que en Boca y en su último paso por México no logró afirmarse. En Necaxa, su ciclo terminó tras 20 partidos oficiales, con cinco triunfos, cinco empates y diez derrotas.
Universidad de Chile atraviesa un momento de reordenamiento en su banco de suplentes. La salida de Meneghini abrió una búsqueda intensa, con varios nombres sobre la mesa, hasta que la dirigencia terminó inclinándose por Gago como principal apuesta para encarar la nueva etapa.
La elección no es menor. En el fútbol chileno, la U es uno de los gigantes históricos y cualquier cambio de entrenador impacta de lleno en el clima deportivo y político del club. La llegada de un técnico argentino con pasado fuerte en Boca y Racing también eleva la expectativa alrededor de lo que pueda venir.
Un desafío de peso en Chile
Para Gago, el posible desembarco en Santiago representa una oportunidad de relanzamiento. Su salida de Boca lo había dejado en una zona incómoda y su paso por Necaxa no alcanzó para reposicionarlo. Universidad de Chile, en cambio, le ofrecería una plaza grande, presión alta y una vidriera importante en Sudamérica.
La chance todavía depende del cierre de la negociación, pero en Chile ya lo ubican al frente de la carrera. La decisión dirigencial está tomada; falta que se convierta en firma, contrato y presentación.