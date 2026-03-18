Boca cambió el escudo en sus redes y aclaró que no es una modificación oficial
El Xeneize actualizó su imagen en redes sociales con un escudo sin estrellas y con franja amarilla central. El cambio abrió debate entre los hinchas, pero el club aclaró que el emblema oficial no fue modificado.
Boca cambió el escudo en sus redes y aclaró que no es una modificación oficial
Boca Juniors volvió a quedar en el centro de la conversación, esta vez por una decisión de identidad visual. En las últimas horas, el club reemplazó en sus redes sociales el escudo tradicional con estrellas por una versión más simple, la misma que había utilizado en la camiseta conmemorativa por los 120 años.
La actualización generó sorpresa inmediata entre los hinchas, sobre todo porque el nuevo diseño elimina las estrellas del interior y recupera una franja amarilla horizontal en el centro. Esa estética ya había aparecido en la indumentaria aniversario y ahora fue trasladada a los perfiles oficiales del club.
Boca cambió el escudo en sus redes y aclaró que no es una modificación oficial
Un cambio visual, no estatutario
Desde Boca aclararon que la modificación responde a la fachada de las redes y no a una reforma oficial del escudo. El punto central de la explicación pasa por el estatuto: cualquier alteración formal del emblema requiere otro procedimiento y no puede resolverse solo con un cambio de imagen digital.
De hecho, en la propia identidad institucional del club se indica que el escudo vigente lleva estrellas representativas de campeonatos y acontecimientos deportivos, y que al menos hasta marzo de 2024 contaba con 74 en su interior. Esa referencia choca con varias versiones gráficas utilizadas en camisetas, cartelería y soportes oficiales en los últimos años.
Boca cambió el escudo en sus redes y aclaró que no es una modificación oficial
Por qué el cambio abrió debate
La discusión se encendió porque la imagen adoptada en redes no coincide con la descripción estatutaria ni con el escudo que la mayoría de los hinchas identifica como oficial. Al mismo tiempo, el nuevo diseño ya venía circulando en distintos espacios del club, como piezas de entrenamiento, pantallas y soportes visuales, lo que alimentó la idea de una transición más profunda.
También aparece detrás una cuestión práctica: la cantidad de estrellas que debería llevar el escudo según estatuto nunca se reflejó de manera uniforme en todas las aplicaciones. Esa desprolijidad histórica ayudó a explicar por qué Boca eligió en redes una versión más limpia y fácil de adaptar a distintos formatos digitales.
Una historia de cambios medidos
El escudo de Boca tuvo varias transformaciones a lo largo de su historia, aunque siempre conservó ciertos rasgos de identidad, como los colores azul y amarillo y la sigla CABJ. El último cambio fuerte registrado por el propio club fue en 1996, cuando se quitó la franja amarilla tradicional y se consolidó la versión con estrellas en el interior.
Por eso, la decisión de usar ahora un modelo sin estrellas en las redes no pasó inadvertida. Aunque el club remarcó que no hay modificación oficial, el movimiento vuelve a poner sobre la mesa una discusión más amplia sobre marca, estatuto e identidad visual en uno de los clubes más observados del país.
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