Fernando Gago fue internado de urgencia en Santiago de Chile y debió ser sometido a una intervención por un problema cardiovascular. La noticia fue confirmada por Universidad de Chile, club que actualmente dirige el ex futbolista argentino.
Preocupación por Fernando Gago: fue operado de urgencia por un problema cardíaco
El entrenador argentino de Universidad de Chile fue internado en Santiago y sometido a una intervención cardiovascular. No dirigirá el próximo compromiso de su equipo.
El entrenador, de 38 años, no participó del entrenamiento previsto para este viernes y permanece bajo observación médica mientras continúa con su recuperación. Desde la institución llevaron tranquilidad sobre su estado de salud.
El comunicado del club
A través de un comunicado oficial, Universidad de Chile informó que Gago se encontraba realizando estudios cardiovasculares y que no estaría al frente de las prácticas del plantel.
"Nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy", señaló el club. Además, indicó que el entrenador se encuentra acompañado por el cuerpo médico y en buenas condiciones generales.
Según informó el diario chileno La Tercera, el ex mediocampista fue operado luego de presentar síntomas compatibles con un cuadro cardiovascular que requirió atención inmediata.
Se pierde el próximo partido
La situación obligará a Gago a permanecer alejado de la actividad al menos durante los próximos días. Por ese motivo no podrá dirigir el encuentro que Universidad de Chile disputará este fin de semana frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile.
Mientras el entrenador continúa con su recuperación, el equipo será conducido de manera interina por Fabricio Coloccini, integrante de su cuerpo técnico y ex defensor de la Selección argentina.
La evolución del ex jugador de Boca Juniors, Real Madrid, Roma y Valencia dependerá de los resultados de los estudios complementarios y de las indicaciones médicas posteriores a la intervención.