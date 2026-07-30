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¿Te salen manchas en las manos? Las causas más comunes y cuándo consultar al médico

Las manchas en las manos son muy frecuentes y, en la mayoría de los casos, tienen causas benignas como el paso del tiempo o la exposición al sol. Sin embargo, algunos cambios en el color, la forma o el crecimiento de estas lesiones pueden requerir una evaluación médica