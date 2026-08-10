¿Qué le pasa al cuerpo cuando hace frío y cuándo hay que preocuparse?

El cuerpo humano necesita mantener una temperatura interna relativamente estable.

El problema aparece cuando la exposición es prolongada,

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