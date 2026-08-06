Desarrollo

¿No sabés qué regalar para el Día de las Infancias? Ideas según la edad para acertar y estimular el desarrollo de los chicos

Elegir un regalo para el Día de las Infancias no siempre es sencillo. Más allá de las modas, especialistas en desarrollo infantil recomiendan optar por juguetes y experiencias acordes a cada etapa, capaces de fomentar la creatividad, el aprendizaje y el juego compartido.