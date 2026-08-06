Sin embargo, el mejor regalo no siempre es el más caro ni el que está de moda. Psicopedagogos, pediatras y especialistas en desarrollo infantil coinciden en que la elección debería tener en cuenta la edad, los intereses y las habilidades que cada chico está desarrollando. Un juguete adecuado puede convertirse en una herramienta para aprender, imaginar, compartir y fortalecer vínculos.
¿No sabés qué regalar para el Día de las Infancias? Ideas según la edad para acertar y estimular el desarrollo de los chicos
Elegir un regalo para el Día de las Infancias no siempre es sencillo. Más allá de las modas, especialistas en desarrollo infantil recomiendan optar por juguetes y experiencias acordes a cada etapa, capaces de fomentar la creatividad, el aprendizaje y el juego compartido.
Qué regalar según la edad: propuestas que acompañan cada etapa del crecimiento
De 0 a 12 meses: descubrir el mundo con los sentidos
Durante el primer año de vida, los bebés exploran todo a través de la vista, el oído y el tacto.
Regalos recomendados:
Mantas de actividades.
Sonajeros.
Mordillos.
Libros de tela.
Cubos blandos.
Pelotas sensoriales.
Juguetes para el baño.
¿Por qué son una buena opción?
Favorecen la estimulación temprana, el desarrollo sensorial y la coordinación entre las manos y la vista.
De 1 a 2 años: movimiento y primeras palabras
Es una etapa marcada por la curiosidad y el deseo de explorar.
Ideas de regalos
Andadores de empuje.
Bloques grandes para construir.
Instrumentos musicales infantiles.
Rompecabezas simples.
Autitos y animales.
Libros con ilustraciones grandes.
También son muy valorados los juguetes que incentivan el juego libre.
De 3 a 5 años: la imaginación toma protagonismo
Aparecen los juegos de roles y la creatividad.
Los preferidos suelen ser:
Cocinas.
Herramientas de juguete.
Muñecas.
Disfraces.
Dinosaurios.
Pistas de autos.
Plastilina.
Juegos de construcción.
Los especialistas destacan que en esta edad el juego simbólico ayuda a expresar emociones y desarrollar habilidades sociales.
De 6 a 8 años: aprender jugando
Los niños empiezan a disfrutar de desafíos más complejos.
Buenas opciones
Juegos de mesa.
Kits de ciencia.
Microscopios infantiles.
Juegos de magia.
LEGO y bloques de construcción.
Libros ilustrados.
Patines.
Bicicletas.
Pelotas.
Son regalos que combinan diversión con aprendizaje.
De 9 a 12 años: intereses más definidos
Cada chico comienza a desarrollar gustos propios.
Algunas ideas
Auriculares.
Cámaras instantáneas.
Juegos de estrategia.
Kits de robótica.
Impresoras 3D para niños.
Instrumentos musicales.
Libros juveniles.
Materiales de dibujo profesional.
A esta edad también crece el interés por actividades deportivas y tecnológicas.
Desde los 13 años: experiencias antes que objetos
Los adolescentes suelen valorar más aquello que pueden compartir.
Regalos originales
Entradas para recitales.
Cursos de fotografía.
Clases de cocina.
Gift cards.
Libros.
Auriculares inalámbricos.
Smartwatch.
Mochilas.
Experiencias al aire libre.
En muchos casos, una salida especial puede tener más impacto que un regalo material.
No todo pasa por el juguete: los regalos que dejan recuerdos
Cada vez más familias eligen regalar tiempo compartido.
Las experiencias se transformaron en una tendencia creciente porque fortalecen el vínculo entre adultos y chicos.
Algunas propuestas son:
Ir al cine.
Organizar un picnic.
Hacer una salida en bicicleta.
Cocinar juntos.
Ir al teatro.
Compartir una tarde de juegos en familia.
Los especialistas sostienen que estos momentos favorecen el desarrollo emocional y permanecen en la memoria mucho más tiempo que muchos objetos.
Cinco consejos antes de comprar
Antes de elegir un regalo conviene tener en cuenta algunos aspectos.
✔ Verificar que sea adecuado para la edad recomendada.
✔ Comprobar que tenga certificaciones de seguridad.
✔ Evitar juguetes con piezas pequeñas para menores de tres años.
✔ Priorizar materiales resistentes y no tóxicos.
✔ Pensar en los gustos reales del niño y no solo en las tendencias del momento.
Las tendencias para este Día de las Infancias 2026
Entre los regalos que más protagonismo tendrán este año aparecen:
Juegos de construcción.
Kits de ciencia.
Juegos de mesa para toda la familia.
Libros interactivos.
Juguetes Montessori.
Muñecos coleccionables.
Sets de manualidades.
Patines y monopatines.
Pelotas y juegos para exteriores.
Juguetes tecnológicos con enfoque educativo.
El mejor regalo sigue siendo jugar
Más allá del presupuesto, los especialistas coinciden en que el verdadero valor del Día de las Infancias está en compartir tiempo de calidad.
Un juguete puede despertar la creatividad, enseñar nuevas habilidades o acompañar el crecimiento, pero también necesita de un adulto que participe, escuche y juegue. Porque los recuerdos que más perduran no suelen estar asociados al precio de un regalo, sino a las personas con quienes se disfrutó.