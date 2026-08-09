Salud cardiovascular

¿Sentís que el corazón se acelera o salta latidos? Cuándo es normal y cuándo puede ser una arritmia

Las palpitaciones son una consulta frecuente y no siempre significan un problema grave. Especialistas explican por qué aparece la sensación de “corazón acelerado”, cuáles son las causas más comunes, qué señales requieren atención médica y qué tratamientos existen para recuperar la tranquilidad.